OPSZ: Az elmúlt hat év a polgárőrség aranykora volt

2018. március 24. 13:03

A 2012 és 2017 közötti időszak a polgárőrség aranykora volt - jelentette ki az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke a szervezet szombati budapesti küldöttgyűlésén.

Túrós András közölte: ebben az időszakban az új polgárőrtörvény megszületése, a költségvetési támogatás jelentős bővülése, a járműpark megújítása, az új igazolványok, az egységes formaruha és az új képzési rendszerek bevezetése nyomán megújult a polgárőrség.



Több mint egymilliárd forintra emelkedett a költségvetést támogatás, továbbá 570 új járőrautót, több mint ezer kerékpárt és mintegy 100 új robogót állíthattak szolgálatba a polgárőrök - tette hozzá.



Elmondta: az OPSZ, a több mint 63 ezer polgárőr tevékenységének és a kormányzat támogatásának köszönhetően sikeresen zárta a 2017-es évet.



A szervezet valamennyi programja a közbiztonság javulását eredményezte, ezért a partner önkormányzatok több mint 90 százaléka elégedett volt a munkával - mondta Túrós András.



A polgárőrök közterületi jelenlétükkel meghatározó szerepet töltenek be a bűnmegelőzés területén, mindennek nyomán pedig a kormány, illetve a rendőrség stratégiai partnerként tekint az OPSZ-re - tette hozzá.



Közlése szerint 2017-ben a polgárőrök 9,2 millió szolgálati órát teljesítettek országszerte, és fontos szerepet töltöttek be a déli határ mentén az illegális migráció elhárításában is.



Megalakult a szervezet határvédelmi tagozata, és a polgárőrök, mintegy 400 illegális migráns fogtak el és több mint 500 elfogását segítették - mondta.



Az év legfontosabb feladati között Túrós András a közterületi jelenlét fokozását, illetve az idős magányos emberek és a fiatalok védelmét említette.



Pintér Sándor belügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a polgárőrség kiemelt szerepet tölt be az ország társadalmi békéjének és az állampolgárok nyugalmának biztosításában.



Ennek is köszönhető, hogy Magyarország mára a világ 15. legbiztonságosabb országává vált - mondta.



Kiemelte, hogy 2010-hez képest a többszörösére emelkedett a polgárőrség költségvetési támogatása, amelyet munkájukkal háláltak meg a polgárőrök. Jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy hét év alatt a felére csökkenjen a bűncselekmények száma Magyarországon.



Nem véletlen, hogy a külföldiek csodálkoznak azon, hogy magányos nők éjszaka is biztonságban sétálhatnak a nagyvárosok utcáin, illetve rend van a falvakban is - mondta Pintér Sándor.



A belügyminiszter a közterületi jelenlét bővítésére kérte a polgárőröket, illetve bejelentette, hogy a költségvetési támogatáson túl az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legkevesebb 50 használt szolgálati autót ad át az OPSZ részére.

MTI