LMP: a Fidesszel maradna a szegénység

2018. március 24. 13:31

Az LMP szerint amennyiben a Fidesz folytatja a kormányzást, akkor Magyarországon szegénység maradna, és tovább növekedne a társadalmi szétszakítottság.

Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatón a kormányváltás szükségességnek legfontosabb indokának nevezte azt, hogy az elmúlt 8 évben nem csökkent a szegények száma, így továbbra is 3,5 millióan élnek mindennapi nélkülözésben.



A kormány igazságtalan társadalom- és adópolitikája emellett soha nem látott jövedelmi különbségeket is okozott - mondta, példaként említve, hogy az ország egymillió legszegényebb és egymillió legtehetősebb lakosának keresete között 2010-ben nyolcszoros, hat évvel később pedig már közel tízszeres volt a különbség.



Az LMP politikusa hangsúlyozta, a Fidesznek azért is távoznia kell a hatalomból, mert nem tudott létrehozni egy életképes gazdasági modellt, a növekedés mögött ugyanis kizárólag a multinacionális vállalatok és az uniós támogatások állnak, miközben a magyar kis- és középvállalkozások lemaradásban vannak.



A Fidesznek emellett azért is mennie kell, mert intézményesítette a korrupciót, és közben félelembe taszította az embereket, aminek eredményeként egy szorongó, örömtelen társadalom alakult ki, sokan pedig csak a külföldre menekülésben látják az egyetlen kiutat - fejtette ki Schmuck Erzsébet.



Kiemelte, az LMP ezzel szemben általános béremeléssel, igazságosabb családtámogatással csökkentené a társadalmi egyenlőtlenségeket, a hazai kis- és középvállalkozások megerősítésével stabil lábakra állítaná a gazdaságot és véget vetne a gyűlöletkeltő politikának.

MTI