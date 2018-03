Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros

2018. március 24. 14:31

Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.

Vona Gábor leszögezte, hogy a Jobbik-kormány első lépése az elszámoltatás lesz.



Közölte: eltörlik a mentelmi jogot és az elévülési időt, vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be, és román mintára felállítják a korrupcióellenes ügyészséget.



Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy a Jobbik sem akar migrációt, nem bontják le a határzárat, amelyet ők javasoltak, és létrehozzák a határőrséget.

Vona Gábor beszélt arról, hogy még annyi migránst sem engednek az országba, amennyit a Fidesz beengedett, és akikről nem tudni, hogy hol vannak.



"Húszezer embert kötvényeken keresztül telepített be a kormány (...), ennek a bűncselekménynek a kamatos felárát nem önökkel kell visszafizettetni, hanem azokkal, akik ezt az egész üzletágat kitalálták, és ebből zsírosra híztak. Őket kell elszámoltatni, nekik kell ezt a pénzt visszafizetni, és Magyarországra nem kell senkit betelepíteni" - mondta.



A pártelnök szerint a kormány cserbenhagyta a devizahiteleseket. Kitért arra is, hogy nem igazságos a nyugdíjrendszer sem, ezért a Jobbik az átlagos és átlag alatti nyugdíjakat nagyobb mértékben szeretné emelni, és biztosítanák, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek.



Vona Gábor hangoztatta: ahhoz, hogy programjukat el tudják kezdeni, kormányra kell kerülniük, ehhez pedig a magas részvétel a megoldás, mert a Fidesz másfél-kétmilliónyi támogatója el fog menni szavazni.



Ne a Fidesz relatíve kisebb tábora döntsön, önöknek kell többen lenniük, akik kormányváltást akarnak - mondta.



Farkas Péter Barnabás, a Jobbik képviselő-jelöltje azt emelte ki, hogy össze kell fogniuk a helyben élőknek, és nem szabad felülniük a gyűlöletkeltésnek.



A résztvevők az idősgondozásról, a pedagógusok megbecsüléséről, a gátlástalan gazdagodásról, az utak állapotáról, vagy a devizahitelekről beszéltek a rendezvényen.



Amikor Vona Gábor a mikrofonhoz lépett, két férfi egy "Neked az iszlám az utolsó reménységed, nekünk a kereszténység az első" feliratú táblát tartott a közelébe.



Vona Gábor annyit fűzött hozzá, "itt állnak szegények, megfizetve, de ne bántsák őket, ők ebből élnek".



Részt vett a fórumon Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere is, akinek magánbeszélgetéseit, amelyeken durva stílusban beszél nőkről, a PestiSrácok.hu hozta nyilvánosságra.



Janiczak Dávid az MTI-nek azt mondta, hogy mindkét érintett hölgy elfogadta bocsánatkérését, és támogatásukról biztosították.

Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje (j4) és Farkas Péter Barnabás, a párt országgyűlésiképviselő-jelöltje (j3) utcafórumot tart Ózdon, a városi piacon 2018. március 24-én. MTI Fotó: Vajda János

