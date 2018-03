Völner: nem használható föl a migráció az állam ellenében

2018. március 24. 21:08

A Stop Soros néven emlegetett törvénycsomag nem adna engedélyt olyan szervezetek működésére, amelyek a migrációt az állam ellenében használnák föl - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Ismertette, hogy a törvénytervezet elfogadása esetén vizsgálható lenne a külföldről érkező pénzek útja annak kiderítésére, hogy milyen céllal küldték ezeket, és milyen szervezetek kapnák.



Utóbbiak vezetőit is érinthetné a törvény alapján az átvizsgálás, például sértettek-e jogot korábban, gyűjtöttek-e illegálisan adatokat, milyen pénzmozgások köthetők hozzájuk. Figyelembe lehetne venni azt is, hány szervezetre van szükség a menedékkérők ellátásában - tette hozzá.



Ilyen célokra - fogalmazott - nincs értelme jelentős hálózatot fenntartani akkor sem, ha a háttérből jól megfizetik őket.



Az államtitkár szerint a törvénytervezetnek nem az a célja, hogy minél többen juthassanak engedélyekhez, hanem az, hogy olyan eredményes és nemzetközileg is elismert szervezetek működhessenek Magyarországon, mint a Máltai Szeretetszolgálat vagy a Vöröskereszt.



Vannak azonban olyanok is, amelyek az utóbbi napokban nyilvánosságra került bizonyítékok szerint bizonyos "melléktevékenységeket" végeznek, például Magyarország érdekei ellenében lobbiznak külföldön - tette hozzá.

MTI - M1