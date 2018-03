Kövér: az MPP újrateremtette a politikai kultúrát

2018. március 24. 21:22

A Magyar Polgári Párt (MPP) a választás szabadságának jegyében úgy teremtette újra a politikai verseny és együttműködés kultúráját az erdélyi magyar politikában, hogy az nemcsak a magyar érdekek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is megerősítette - írta Kövér László házelnök az MPP tízedik születésnapját köszöntő levelében.

Az MPP szombaton az őshonos nemzeti közösségek jogvédelméről szóló konferenciával és gálaesttel ünnepelte meg Marosvásárhelyen hivatalos bejegyzésének tízedik évfordulóját.



Kövér László, aki 2011 óta az MPP tiszteletbeli elnöke, az ünnepségen felolvasott levelében felidézte, hogy két Kárpát-medencei magyar pártnak is évfordulója van: 1988 márciusában született az idén 30 esztendős Fidesz, és 2008 márciusában jegyezték be a 10 esztendős Magyar Polgári Pártot.



"Mi az összeomló magyarországi kommunizmus romjai alól menekítettük a magyar jövőt, ti a tomboló romániai posztkommunizmus idején csiholtatok új esélyt a jövőnek Székelyföldön és Erdélyben" - folytatta a párhuzamot a házelnök, aki szerint mindkét párt a nemzetileg öntudatos és elkötelezetten demokrata kárpát-medencei magyar közösségnek köszönheti politikai létét.



Kövér László megtiszteltetésnek nevezte azt a bizalmat, amely az MPP tiszteletbeli elnökévé tette és egymás iránti bizalmuk megszilárdítására kérte a párt tagjait. Levele végén az április 8-i országgyűlési választásokra hívta fel a figyelmet, amelyen szerinte két tábor áll egymással szemben: azok, akik szolgálják a nemzetet és azok, akik kiszolgáltatják.



"Húsvét áldott ünnepe után ismét jön az elkerülhetetlen erőpróba: 'Föl, föl vitézek a csatára!' Isten éltesse a Magyar Polgári Pártot Erdélyben, Isten segítse közösségünket a Kárpát-medencében!" - zárta köszöntő levelét Kövér László.



A marosvásárhelyi évfordulón Biró Zsolt pártelnök átadta az MPP által alapított Wass-Akarat díjat Szász Jenőnek, a párt első elnökének. A kitüntetést idén azok a délelőtti konferenciára meghívott jelentéstevők is megkapták - Hoffmann Rózsa, Kalmár Ferenc és Csáky Pál - akik munkájukkal európai szintű hivatkozási alapot teremtettek az őshonos nemzeti közösségek jogvédelméhez.



A "Nemzetek szabadsága, Európa biztonsága" című konferenciáról a magyar közmédiának nyilatkozva Biró Zsolt rámutatott: fontos nemzetközi szinten is tudatosítani az erdélyi magyarság problémáit, meg kell teremteni az erdélyi magyar "diplomáciát", és szövetségeseket is kell találni az európai nagypolitikában.



Az MPP mintegy 60 erdélyi helység közéletében van jelen több mint kétszáz választott tisztségviselővel, a párt két jelöltje - Biró Zsolt pártelnök és Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki vezetője - pedig az RMDSZ listáján szerzett parlamenti képviselői mandátumot.

MTI