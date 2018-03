A Föld órája - mindenütt kihunytak a fények

2018. március 25. 11:32

A Föld órája - Sydney, Moszkva és Párizs után az amerikai kontinensen is kihunytak a fények

A sydney-i operaház, a hongkongi felhőkarcolók, a moszkvai Kreml és a párizsi Eiffel-torony után az amerikai kontinensen is kihunytak a fények a 11. Föld órája eseményen, amellyel az általános éghajlatváltozás ellen és a természet védelme mellett kívánnak mozgósítani.



Ausztrália, ahol a kezdeményezés 2007-ben megszületett, mint minden évben, most is elindította az eseményt szombaton a sydney-i operaház és a Harbour Bridge híd díszkivilágításának lekapcsolásával.



Az idősávoknak megfelelően a hongkongi és szingapúri felhőkarcolókban, a Kuala Lumpur-i Petronas ikertornyokban és a dubaji Burdzs Kalifa toronyban, a párizsi Eiffel-toronyban, az athéni Akropoliszon, a római Szent Péter bazilikában, a berlini Brandenburg kapunál, a londoni Tower-hídon, a Big Benben, a Buckingham-palotában és a London Eye óriáskeréken hunytak ki a fények.



Moszkvában a Kreml és a Vörös tér borult sötétbe, míg a Nemzetközi Űrállomás (ISS) orosz részén csökkentették a világítást - közölte a Roszkozmosz orosz űrügynökség.



Latin-Amerika nagyvárosai szintén részt vettek a kezdeményezésben. Mexikóvárosban A függetlenség angyala emlékmű, a turisták által kedvelt Paseo de la Reforma és Zocalo tér sötétült el. Caliban, Kolumbia harmadik legnagyobb városában számos gyertyából formálták meg a 60+ jelet, utalásként a Föld órájára.



New Yorkban helyi idő szerint este fél kilenckor az Empire State Building fényei halványan pislákoltak.



"A bolygó lakossága nyomás alatt van. Az éghajlatváltozás gyorsabb nálunk. Aggasztó következményei a fejünk felett függenek" - írta a Föld órája alkalmából Twitter-üzenetében António Guterres ENSZ-főtitkár, miután az elmúlt három évben rekordmeleget mértek.



Idén a Föld órája a felmelegedés problémáján túl a természet védelmére is kívánt mozgósítani, miután A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform (IPBES) a héten figyelmeztette az emberiséget, hogy veszélybe sodorja magát a bolygó állat- és növényvilágának elszegényítésével.



"Az állati, illetve növényi fajok több mint felét veszélyezteti kihalás a legnagyobb biodiverzitású régiókban, ha így folytatjuk" - figyelmeztetett Dermot O'Gorman, a Föld óráját világszerte összehangoló Vadvédelmi Világalap (WWF) civil szervezet munkatársa.

MTI