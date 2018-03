Kandel - Újra utcára vonultak a migránserőszak ellen

2018. március 25. 11:35

A demonstrálók arra akarják felhívni a figyelmet, hogy sokat romlott a közbiztonság Németországban. Ezúttal is összegyűltek az ellentüntetők is, akik színes Németországot akarnak.

Harmadszorra vonultak utcára a német lányok és asszonyok Kandelben, mert szerintük sokat romlott a közbiztonság és megelégelték, hogy a migránsok egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el a nők ellen. A demonstrációk az után kezdődtek a német kisvárosban, hogy tavaly decemberben egy magát fiatalkorúnak, 15 évesnek hazudó afgán migráns megölte volt barátnőjét, a 15 éves Miát.

Abdul Mobin 2016-ban érkezett Afganisztánból Németországba – menedékkérőként. Azt állította: nem tudja feldolgozni, hogy a lány szakított vele. Ezért egy konyhakéssel halálra szúrta egy drogériában.

A több ezres tömeg egyperces néma cseddel emlékezett az áldozatra, többen Mia fényképét emelték a magasba. Nem ismertem az áldozatot, de sajnálom a családját és szerintem szégyenletes, hogy félelemben kell élniük – mondta az egyik tüntető.

Az áldozat virrasztását szervező nő az M1-nek azt mondta: felháborító, hogy a polgármester máig nem nyilvánított részvétet a szülőknek, a tüntetőket pedig rasszistának kiáltotta ki.

Mára veszélyessé vált Németországban a véleménynyilvánítás. A polgármester rendőröket küldött rám, megfigyeltetett, és ha nem lett volna nálam a személyi igazolványom, börtönbe záratott volna. Csak azért, mert mint nő ki merem mondani a véleményemet, Németországban – mondta Myriam.

A tüntetők biztonságot és a határok lezárását követelték, továbbá Angela Merkel lemondását. Több táblára azt írták: Vigyázzatok a lányaitokra, amíg Merkel van hatalmon.

A tüntetés egyik szervezője azt mondta: azért is vonulnak végig újra és újra Kandelen főutcáján, hogy megerősítsék, nem kérnek többet Angela Merkel bevándorláspolitikájából.

Mindenekelőtt szeretnénk felrázni az embereket. Azokat, akik még otthon ülnek, de figyelik a híreket, mert látniuk kell, hogy vannak olyan emberek, akik nem értenek egyet a jelenlegi politikával. És azt is, hogy fel lehet lépni ellene – mondta Christina Braum.

Ahogy korábban, most is voltak ellentüntetők, akik színes Németországot akarnak. – írja ahirado.hu, ahol egy képes beszámolót is láthatnak a tüntetésről.

hirado.hu