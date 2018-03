Gyurcsány: a magyar népnek kell elégtételt vennie

2018. március 25. 14:45

"Hazám szeretetéből fakadó szenvedéllyel kérem"

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.

Gyurcsány Ferenc vasárnap, Budapesten tartott helyzetértékelő kampányrendezvényén a miniszterelnök március 15-i beszédére hivatkozva úgy fogalmazott: ha itt valakinek elégtételt kell vennie, az a magyar nép. Azoknak a millióknak, akik az elmúlt nyolc évet úgy élték meg, hogy elvették tőlük a normális élet lehetőségét, akikbe beletapostak, akiket megfenyegettek, hogy csendben maradjanak. "Nem revánsot kell venni, hanem normális életet teremteni" - jelentette ki, majd később hozzátette, a gyűlölet tönkreteszi az országot.



Az ellenzéki politikus kiemelte, megértették, hogy a demokratikus rendszer csak akkor lehet tartós, ha az a többségnek fenntartható jóléttel társul, máskülönben az csak lehetőség nélküli szabadságot jelent.



A volt kormányfő azt mondta, ők a jelenlegi kormánnyal ellentétben nem gondolják, hogy az emberek sokaságának valódi csalódásaiból kellene embertelen politikát építeni. Szerinte ugyanis a jelenlegi hatalom ezt teszi és az ország egyik felét arra használja, hogy háborúzzon a másikkal, valamint a fél világgal.



A DK vezetője szólt arról is, hogy a rendszerváltozás után valamennyi kormány követett el hibákat, a jelenlegi kabinet azonban, elsőként, történelmi bűnt hajtott végre saját nemzetével szemben azzal, hogy a félfeudális, despotikus kelethez közelíti az országot a szabadság ügyét hordozó nyugattal szemben.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszél pártja kampányrendezvényén egy budapesti szállodában 2018. március 25-én. MTI Fotó: Mohai Balázs



A kormánnyal nem egyszerűen az a baj, hogy tönkreteszi az egészségügyet és az oktatás ügyét, valamint részvétlenül tekint sok százezer magyar hétköznapi nyomorúságára; a fő baj, hogy elárulja Magyarország nagy történelmi küldetését, amikor háborús retorikát használ az "ENSZ-től Brüsszelen át" a szabad világ képviselőivel szemben - fejtette ki Gyurcsány Ferenc.



A DK elnöke szólt arról is, a demokratikus ellenzék pártjainak kötelességük együttműködni, azoknak pedig végig kell gondolniuk indulásukat, akik eddig nem tudták bizonyítani, hogy saját jogon is bekerülhetnek a parlamentbe.



"Ne demokraták akadályozzák meg demokraták győzelmét" - fogalmazott, majd aláhúzta, az Együtt elnökének szombati visszalépését követően sok tucatnyi hasonló lépésre van szükség. "Hazám szeretetéből fakadó szenvedéllyel kérem, ha úgy tetszik könyörgök (...), engedjenek utat a győzőknek" - mondta.



Gyurcsány Ferenc kitért arra is, a DK 61, az MSZP pedig 48 helyen állt el a jelöltindítástól, hogy elkerülje a versenyt a többi demokratikus párttal. "Ne bennünket tanítsanak ki hazaszeretetből, áldozatvállalásból, tisztességből és ne a szocialista pártot" - jelentette ki.



Hangsúlyozta, a hódmezővásárhelyi ellenzéki választási siker után megtört a Fidesz legyőzhetetlenségének illúziója, amelyet "megcsapott a vereség szele", amely reményei szerint el is söpri őket április 8-án.



A volt miniszterelnök szerint a választás nem lesz szabad és tisztességes, ezért azt követelte a választási szervektől, őrizzék meg a voksolás összes dokumentumát, beleértve az ajánlóíveket is, hogy bebizonyíthassák: a Fidesz áll a választást tisztességtelenül befolyásoló kamupártok mögött.



Gyurcsány Ferenc emellett aláhúzta, a jobboldal egy része, ahogy korábban, úgy most sem nyugodna bele a választási vereségbe, ezért arra figyelmeztette az országos rendőrfőkapitányt és a belügyminisztert, az ő felelősségük a rend megőrzése a voksolás után. Kijelentette, nem lesznek megbocsátóak, ha utat engednek az erőszaknak és közreműködnek az új demokratikus kormány megdöntésére irányuló kísérletben.

MTI