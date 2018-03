Michelin-csillagos séfek tartottak mesterkurzust

2018. március 25. 15:26

Négy Michelin-csillagos európai étterem séfje magyar sztárséfekkel párba állva tartott mesterkurzust több mint száz ifjú szakács és a közönség számára vasárnap Budapesten, a Belvárosi Piacon. A hétfő esti Michelin-gálához kapcsolódó esemény során a mesterszakácsok magyar alapanyagok, többek közt kacsamáj, ponty és nyúl felhasználásával készítettek ételeket a látványos főzőbemutatókon.

Az esemény nemcsak a gasztronómia ünneplése, hanem az ismeretek és tapasztalatok átadásának lehetősége is - fogalmazott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett program megnyitóján Mautner Zsófi szakács és gasztroblogger.



Széll Tamás, a 2016-os Bocuse d'Or európai versenyének győztese és a 2017-es világverseny negyedik helyezettje, akinek vezetésével az Onyx étterem 2011-ben megkapta Michelin-csillagát, Nicola Portinarival, az olaszországi Lonigo városában lévő, két Michelin-csillagos La Peca étterem vezetőjével együttműködve halászlevet készített haltejjel és háromízű cappellettivel.



Pesti Istvánhoz, akinek irányítása alatt a Tanti étterem 2015-ben Michelin-csillagos étteremmé vált, Sang Hoon Degeimbre csatlakozott. A belga séf húsz éve nyitotta meg L'Air du Temps nevű éttermét Liernuban, mely 2000-ben érdemelte ki első, 2008-ban pedig második Michelin-csillagát. A páros együtt kacsamáj-torchont készített homoktövis, káposzta és lilahagyma kíséretében.



Belsőségekkel és práddal töltött nyúlfilét készített Sárközi Ákos, a 2014 óta Michelin-csillagos Borkonyha étterem séfje. A fogáshoz savanyított céklaszószt párosított főzőtársa, az andalúziai Dani García, aki a dél-spanyolországi Marbella városában üzemelteti két Michelin-csillagos éttermét, a Restaurantét.



Palágyi Eszter, Magyarország első Michelin-csillagos étterme, a Costes séfje a francia Arnaud Lallement közreműködésével készítette el izgalmas fogását, a tokhal-mousse-t és -kaviárt snidlinges tejfölkrémmel és francia ratte burgonyából készült marinált krumpliszeletekkel. Lallement 1999 óta vezeti a kelet-franciaországi Tinquex-ben L'Assiette Champenoise nevű éttermét, mely 2014-ben már harmadik Michelin-csillagát nyerte el, a séfet pedig 2013-ban a Gault et Millau gasztronómiai kalauz az év szakácsának választotta.



Az MTÜ a gasztronómiai szervezetek mellett több mint száz, karrierje elején járó, vagy még tanulmányait folytató ifjú séfet hívott meg a vasárnapi programra, akiknek különleges lehetőséget jelent találkozni a Michelin-csillagos éttermek vezetőivel.



A mesterkurzus az idei európai Michelin-kalauzt, a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018-at bemutató hétfői gálához kapcsolódó eseménysorozat nyitánya. A gálán öt olyan ország tudja meg, mely vendéglátó egységeik kaptak Michelin-csillagot, amelyek nem rendelkeznek önálló kiadvánnyal. Ezen országok Magyarország mellett Ausztria, Csehország, Görögország és Lengyelország.



A Michelin-kalauz friss európai listájának bemutatása a gasztronómiai világ egyik legrangosabb eseménye. A gálán részt vesz több mint száz, Michelin-csillagos éttermet képviselő séf.

Nicola Portinari, egy 2 Michelin-csillagos étterem olasz séfje (j) és Széll Tamás séf, a 2016-os Bocuse d'Or európai versenyének győztese a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett Michelin-csillagos mesterkurzuson a Hold utcai Vásárcsarnok és Belvárosi Piacon 2018. március 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Sang Hoon Degeimbre, egy 2 Michelin-csillagos étterem belga séfje (j) és Pesti István séf a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett Michelin-csillagos mesterkurzuson a Hold utcai Vásárcsarnok és Belvárosi Piacon 2018. március 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Hétfőn Budapesten adják át a Michelin-csillagokat

Az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseményeként hétfőn Budapesten adják át azokat a Michelin-csillagokat, amelyekért magyarországi éttermek is versengtek - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke kifejtette: a Michelin Guide elnevezésű speciális kiadvány a főbb európai városok éttermeit veszi górcső alá. A Michelin most azoknak az országoknak a főbb városait értékeli, ahol nincs ilyen önálló éttermi kalauz. Hétfőn Budapesten jelentik majd be, hogy mely éttermek kaphatnak egy, illetve plusz csillagokat.



Hamvas Zoltán azt mondta: most az európai gasztroelit, a fő véleményformálók Budapesten vannak. A mostani rendezvény és a Michelin-csillagos éttermek a magyar turizmust is erősítik - fűzte hozzá.



A szakember elmondta, hogy kétnapos programot szerveztek. Vasárnap közös "örömfőzést" tartanak, amelyen négy magyar sztárséf - Palágyi Eszter, Széll Tamás, Sárközi Ákos és Pesti István - 2-3 csillagot kiérdemelt séfekkel főz a Belvárosi Piacon. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) közösen szervezett programra százötven gyereket, tanulót hívtak meg.



A gasztronómia, a főzés az utóbbi időben divat lett - jegyezte meg Hamvas Zoltán, ugyanakkor hozzátette, egyelőre kevés fiatal választja ezt a szakmát. Ezért az a céljuk, hogy elsősorban a fiatalok körében népszerűsítsék a gasztronómiát.



Az MTÜ szerdai közleménye szerint csaknem 100 Michelin-csillagos séfet várnak Budapestre az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseményére, a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018-as kiadásának bemutatójára, amelyen az is kiderül, hogy melyik magyar éttermek érdemelték ki idén a Michelin-csillagot.



Az európai nagyvárosok legjobb éttermeit felvonultató kiadványt a Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésében megvalósuló budapesti gálaeseményen mutatják be hétfőn.



Az MTÜ szerint az európai Michelin-kalauz budapesti bemutatója azért is különleges esemény, mert eddig mindössze egyszer, tavaly tartottak hasonlót Brüsszelben. A magyar főváros így a második állomása a rendezvénysorozatnak, ami fontos elismerésnek számít.

MTI