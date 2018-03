Az RMDSZ ÖT tiltakozik Horváth Anna elítélése ellen

2018. március 25. 16:36

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa tiltakozik a Horváth Annát, Kolozsvár volt alpolgármesterét sújtó bírósági ítélet ellen, amelyet nyilvánvaló igazságtalanságnak, a magyar közösség elleni támadásnak tart.

Az RMDSZ polgármestereit és önkormányzati tisztségviselőit tömörítő szervezet vasárnap közzétett állásfoglalásában leszögezi: az önkormányzati vezetők példás munkát végeznek közösségünk érdekében, és ez főleg azokon a településeken nagy jelentőségű, ahol a magyarság számbeli kisebbségben él. Munkájuk ellehetetlenítése, egy vezető mondvacsinált bizonyítékok alapján való megvádolása, majd elítélése a közösség elleni támadásnak tekinthető - állapítja meg a közlemény.



"Ezúton is kifejezzük tiltakozásunkat. Horváth Anna tisztessége számunkra egyértelmű, hiszünk ártatlanságában. Mindig becsültük másokat felülmúló munkabírását, és továbbra is közösségünk vezetőjének tekintjük, szavára ezután is odafigyelünk" - olvasható az önkormányzati tanács állásfoglalásában.



A testület leszögezi: Románia nem jogállam, a kolozsvári táblabíróság ítélete felháborító, nem állja ki a jogállamiság próbáját.



Az önkormányzati tanács felkérte az RMDSZ szenátorait és parlamenti képviselőit, hogy szorgalmazzák a "visszaélésekre lehetőséget adó, rossz jogszabályi megfogalmazások" módosítását. A testület a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény sürgős módosítását tartja szükségesnek, hogy ártatlan emberek elítélésére ne legyen jogalap. Az RMDSZ önkormányzati testülete ugyanakkor kifejezte reményét, hogy Horváth Anna esetében a legfelsőbb bíróság más döntést hoz.



A kolozsvári táblabíróság befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt első fokon két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte pénteken Horváth Annát, Kolozsvár volt alpolgármesterét.



Horváth Annát nemzetbiztonsági okokból több hónapon át megfigyelte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI). A korrupcióellenes ügyészség (DNA) az egyik lehallgatási jegyzőkönyv alapján azzal vádolta meg az alpolgármestert, hogy hatvan fesztiválbérletet fogadott el a 2016 júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára egy kolozsvári üzletembertől, cserében pedig megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.

MTI