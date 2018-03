Karácsony koalíciós kormányzást ajánlott

2018. március 25. 16:50

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje felajánlotta a közös koalíciós kormányzás lehetőségét a Demokratikus Koalíciónak (DK) és az LMP-nek vasárnap Budapesten.

A Párbeszéd társelnöke abból az alkalomból állt a nyilvánosság elé, hogy a párt honlapján vasárnap közzéteszik az MSZP-Párbeszéd szövetség száz pontból álló kormányprogramját.



Közlése szerint a kormányprogramot, amelyet a következő országgyűlésben a demokratikus ellenzéki pártokkal közösen kíván megvalósítani, elküldi a DK-nak és az LMP-nek.



"Azt a sorsfordító programot, ami vissza akarja adni az embereknek a szociális demokrácia Magyarországán a sorsválasztás szabadságát" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Mint elmondta: a sorsfordító választás nem csak arról szól, hogy leváltsuk azokat, akik az elmúlt nyolc évben visszaéltek a bizalmunkkal, hanem arról is, milyen jövőt szeretnénk az országnak.



Ebben a helyzetben az egyik szavazatunkkal lezárhatjuk a múltat, a másikkal pedig megválaszthatjuk a jövőt, azokat a lépéseket, amelyek Magyarországot előreviszik a szociális demokrácia megvalósításának útján - hangoztatta.



Közlése szerint a száz pont egy új fejezet Magyarország történetében. Tiszta lap, amely az elmúlt nyolc év bűneiből és az elmúlt harminc év hibáiból és pozitívumaiból egyaránt tanulva egy új kezdet lehet a magyar politikában - mutatott rá.



Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, az új korszak arról szól, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlődését elsősorban az emberi tőkére kívánják alapozni, szakítva a külföldi tőke bevonzásán nyugvó egyoldalú gazdaságpolitikával. Vagyis a gazdaság fejlesztését a Magyarországon már megtelepedett nagyvállalatok mellett a kis- és közepes vállalkozások támogatása útján valósítanák meg - magyarázta.



Egyben "vissza kívánják pótolni" azokat a milliárdokat, amelyeket az elmúlt időszakban a humán ágazatokból, az oktatásból, a foglalkoztatás- és szociálpolitikából és az egészségügyből vontak ki - ismertette.



Az új modell keretében egy olyan széles középosztály létrehozása a cél, amelybe könnyű bekerülni, ám egyben védelmet is jelent a lecsúszás ellen, továbbá egy olyan ország megteremtése, ahol kevés a szegény - fűzte hozzá.



Az a cél, hogy létrejöjjön Magyarországon egy új társadalmi kiegyezés, amely lezárja a szellemi polgárháború korszakát. Egyben azt üzeni: azoknak, akik Európában kívánnak élni, nem kell elhagyniuk ezt az országot, mert Európát fogják idehozni.



Ezért azokat a fejlesztési forrásokat, amelyeket ma a korrupció veszélyeztet, és amelyeket sokszor értelmetlen beruházások megvalósítására használnak fel, arra kell fordítani, hogy európai életet biztosíthassanak az állam minden polgára számára - mondta Karácsony Gergely.



A továbbiakban arról szólt, hogy az egyéni választókerületek mellett a legfontosabb kérdés, hogy milyen országot szeretnénk, milyen jövőt kívánunk magunknak. Az biztos, hogy "Orbánnak mennie kell", ám arról is döntenie kell az embereknek, hogy mi jöjjön utána, kik azok, akik valódi alternatívát kínálnak - fogalmazott.



Véleménye szerint az MSZP-Párbeszéd szövetség kínálja a legkidolgozottabb, legvilágosabb programot a választók számára.



A rendezvény után Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva azt mondta: nem a választási együttműködésről kíván tárgyalni az LMP-vel, csupán arra kívánja felhívni a figyelmüket, hogy a következő parlamentben számít a közös kormányzásra. Ugyanis - véleménye szerint - Magyarországon koalíciós kormányzásra van szükség azon pártok együttműködésével, amelyek programja összeegyeztethető.



Márpedig az MSZP-Párbeszéd programja összeegyeztethető az LMP és a DK programjával - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, miszerint a franciaországi terrortámadás fényében fenntartható-e az az álláspont, hogy a migráció és a terrorizmus között nincs összefüggés, azt mondta: az elmúlt években a statisztikák szerint, miközben nőtt a bevándorlás, csökkent a terrorista típusú bűncselekmények száma. Az biztos, hogy Európa számára komoly kihívás a bevándorlás, ám Magyarország számára nem. Mert a bevándorlóknak nem Magyarország, hanem Európa más államai a céljuk - magyarázta.



A továbbiakban - szintén kérdésre - megerősítette, hogy a kötelező betelepítési kvótát nem támogatja az MSZP-Párbeszéd szövetség, egy közös európai megoldásban viszont részt venne az általa vezetett kormány.



Azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint a Jobbik anyagi támogatást ajánlott a kisgazdapártnak politikusaik visszaléptetése fejében, közölte: mélységesen elítéli mindazokat, akik pénzért akarnak befolyást szerezni.



Szóba került Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármesterének egy kolléganőjével szemben tett durva kijelentése is. Karácsony Gergely erre azt mondta, a hangfelvételt ugyan nem ismeri, ám Janiczak Dávid polgármesteri tevékenysége világosan mutatja, hogy nem szabad a Jobbikra bízni a kormányzást.

MTI