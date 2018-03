Íme a hangfelvétel Soros zsoldosairól

2018. március 25. 17:07

A Magyar Idők birtokába került az a hangfelvétel, amelyen Soros György egyik legközelebbi munkatársa, a Soros Fund Management, azaz Soros amerikai pénzügyi alapjának korábbi pénzügyi vezetője beszél arról, hogy Soros a Nyílt Társadalom Alapítványt (Open Society Foundations) eszközként használja a politikai véleménye érvényre juttatására az Egyesült Államokban és Európában. A Fidesz szerint Soros „zsoldoshadserege” a bevándorlás ellenes Orbán-kormány eltávolításán dolgozik.

Az illető, Tracie Ahern a beszélgetésben elismerte, hogy az alapítványt valójában politikai befolyásolásra használják. Az erről szóló kérdésre azt felelte: „Nos [az alapítvány] erre való, igen.”

Amikor beszélgetőtársa az Orbán Viktorral folytatott vitájáról és Magyarországról kérdezi, Tracie Ahern arról beszél – idézi a Magyar Idők –, hogy „mostanra valószínűleg több milliárd dollárt költött” Magyarországon Soros az alapítványán keresztül. Ahern ezzel összefüggésben azt is hozzátette: legalább kétezer ember dolgozik ott (Magyarországon), hogy érvényre juttassák Soros akaratát.

A hangfelvétel magyar felirattal itt érhető el.

Bayer Zsolt publicista abolgjában arról ír, hogy Siewert András, a Migration Aid vezetője korábban úgy fogalmazott: Bayer Zsolt angol, orosz, izraeli titkosügynököket, kémeket mozgat és pénzel, de Siewert „átlátott minden praktikán, és csak azért mondott ‘nagyokat’, hogy ‘fenntartsa az ügynökök érdeklődését”.

Bayer ennek cáfolatául felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Idők honlapján is elérhető felvételen ezúttal maga Tracie Ahern beszél arról, hogy kétezer ember áll Magyarországon Soros zsoldjában, „kétezer ember dolgozik azért, hogy érvényre juttassa Soros politikai akaratát”.

Fidesz: Soros „zsoldoshadserege” a bevándorlás ellenes Orbán-kormány eltávolításán dolgozik

A Fidesz szerint az elmúlt napok újabb leleplezéseket hoztak, amelyekből kiderült, hogy Soros „zsoldoshadserege” a bevándorlásellenes Orbán-kormány eltávolításán dolgozik. Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője kifejtette: Soros György fizetett zsoldosai migránsszervezeteken, Brüsszelen és a hazai ellenzéken keresztül is Orbán Viktort és Magyarországot támadják. Halász János szerint ezt most már mind hangfelvételek is bizonyítják.

Rámutatott: lebuktak, hogy magyarok tízezreinek a munkáját és megélhetését is képesek tönkretenni azzal, hogy német vállalatokon keresztül akarják zsarolni Magyarországot. Lebuktak, mert Soros legalább kétezer embert fizet Magyarországon, hogy az Orbán-kormányt támadja. Lebuktak azért is, mert beismerték, hogy valamilyen célból illegális adatgyűjtést végeznek a migránsok között – sorolta a kormánypárti politikus.

Halász János kiemelte: Soros brüsszeli szövetségesei is folytatják a Magyarország elleni támadásokat és a hazánkat elítélő Soros-jelentés előkészítését. Mint mondta: Soros jelöltjei az ellenzéki oldalon is felsorakoznak. Az ellenzék vezetői a Soros-hálózat emberei, és minden helyi választókerületben ott lesz Soros jelöltje – közölte.

hirado.hu - MTI - magyaridok.hu