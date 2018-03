A Földközi-tenger felé "csúszik" az Etna

2018. március 25. 17:52

Európa legaktívabb vulkánja, az Etna a Földközi-tenger felé csúszik - állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.

Az olaszországi Szicília szigetén fekvő vulkán évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába. Alaposan figyelni kell a vulkánt, mivel ez a mozgás növekvő veszélyeket idézhet elő a jövőben a térségben - írta a brit kutatók vezette csoport a Bulletin of Volcanology című szakfolyóiratban.



"Azt mondanám, hogy jelenleg nincs ok aggodalomra, de ez olyan dolog, amelyet szemmel kell tartani, különösen, ha úgy érzékeljük, hogy felgyorsult ez a mozgás" - mondta a BBC News-nak John Murray, aki mintegy 50 éve tanulmányozza Európa első számú vulkánját.



Az Open University geológusa nagy pontosságú GPS-hálózatot telepített a vulkán köré, amely milliméteres változásokat is képes észlelni a vulkanikus kúp formájában. 11 év adatai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a hegy kelet-délkelet irányban mozog, Giarra tengerparti városa felé, amely 15 kilométerre van az Etnától. Egy enyhe, 1-3 fokos lejtőn csúszik, ami azért lehetséges, mert a vulkán laza, rugalmas üledékek fennsíkján terül el.



A kutatócsoport szerint ez az első alkalom, hogy sikerült közvetlenül megfigyelni egy aktív vulkán elcsúszását.



Az évi 14 milliméteres mozgás - ami 1,4 métert jelent száz év alatt - nagyon kicsinek tűnik. Ám a világ más térségeiben végzett geológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy a hasonló mozgást mutató kihunyt vulkánok hegyoldalaiban pusztító földcsuszamlások léphetnek fel.



Murray és kollégái hangsúlyozták, hogy az ilyen jelenség nagyon ritka, és évszázadok, esetleg évezredek kellenek ahhoz, hogy kritikus helyzet alakuljon ki. Ráadásul semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az Etnával ez fog történni. A helyi lakosságnak nem kell aggódnia - tették hozzá.



Ha tíz év alatt a mozgás kétszeresére gyorsulna, az figyelmeztető jel lenne. Ha felére csökken, egyáltalán nem kell aggódni - mondta Murray.

MTI