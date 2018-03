Völner: Soros brüsszeli zsoldosai beavatkoznak

2018. március 25. 21:19

Ez nem más, mint Soros brüsszeli zsoldosainak beavatkozása a magyar belpolitikába - értékelte Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-nek az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának Magyarországgal kapcsolatos véleményét.

Az Európai Parlament (EP) szakbizottsága szerdán fogadta el véleményét, amely szerint a magyarországi helyzet aggodalomra ad okot.



Völner Pál megjegyezte: 2011-es dolgokra hivatkoznak, és úgy vélekedett, ez is azt mutatja, hogy egy "nevetséges, szakmainak álcázott", de valójában politikai akcióról van szó. A magyar alaptörvény megállta a helyét minden szakmai fórumon, a Velencei Bizottság is megfelelőnek találta - tette hozzá.



Az államtitkár szerint az uniós bizottság állásfoglalása is a választási kampány része. Hiszen - mint kifejtette - "a milliárdos spekuláns zsoldosai azt akarják elérni, hogy bevándorláspárti kormánya legyen Magyarországnak, amely velük együttműködve lebontja a kerítést és végrehajtja a migránsok betelepítését".



Támadnak Brüsszelből, a nemzet biztonságát kockáztató szervezetekkel, akciókkal, és az ellenzék segítségével is - hívta fel a figyelmet Völner Pál, megjegyezve: április 8-án arról kell dönteni, hogy "nemzeti vagy migránspárti" kormánya legyen Magyarországnak. A tét - mint mondta - óriási, hiszen "Soros zsoldosai azon vannak, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot".

MTI