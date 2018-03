Betelt a pohár, tüntetnek az egykori jobbikosok

2018. március 25. 22:40

A nemzeti radikálisok hétfő estére tüntetést szerveznek Csepelre, a Jobbik fővárosi kampányzárójának helyszínére. Bede Zsolt, a Vadhajtások Facebook-oldal szóvivője lapunknak arról beszélt, miként árulta el Vona Gábor a radikálisokat, miért veszélyes a baloldal, és miért kulcsfontosságú, hogy a jelenlegi kormány maradjon.

Mirkóczki Ádám azon kijelentésével, „miszerint az a retorika, ami 2010 előtt volt, az volt a nem igaz”, a Jobbik -talán szándékosan- leleplezte magát. Ez a gyalázatos nyilatkozat felháborította a nemzeti radikálisokat, ezért hétfő estére tüntetést szervezünk a Jobbik ellen – mondta Bede Zsolt, a pártból eltávolított, vagy a párt balra tolódása miatt azt önként elhagyó nemzeti radikálisok számára létrehozott Vadhajtások nevű Facebook csoport szóvivője.

Mint fogalmazott, korábban legtöbben kételkedtek Csurka István jóslatában, miszerint a Jobbik az MSZP és az SZDSZ fantomszervezete. Sokuk kétkedve fogadta ezt a kijelentést, de ahogy a Jobbik kezdett megváltozni egyre jobban érezték, hogy ez a párt már nem az, aminek lennie kellene.

– Annak ellenére, hogy több neves radikális személy is elmondta a véleményét a párttal kapcsolatban, még sokan hittek és hisznek is a mai napig a Jobbikban. Úgy éreztük, hogy apátia van.

Mirkóczki kijelentése után azonban többen is megkerestek bennünket és a tüntetés mellett tették le a voksukat – mondta Bede Zsolt, aki hangsúlyozta, senki ne számítson erőszakra.

– Nem tesszük meg Vona Gábornak azt a szívességet, hogy még ő mutogathasson ránk, mint valami barbárokra – közölte Bede, aki azt is elárulta, fel fogják kérni a pártelnököt egy nyilvános vitára.

– Ő folyton hajtogatja, hogy Orbán Viktor menekül előle. Kérdezem én: Vona Gábor le mer ülni a „sajátjaival” egy vitára? – tette fel a kérdést Bede Zsolt, aki leszögezte, Vona súlyos tömegeket csapott be, itt az idő megköszönni neki.

A Vadhajtások szóvivője szerint mára egyértelműen látszik a pártelnök árulásának minden összetevője. Mint fogalmazott, a Jobbik szépen, szisztematikusan vedlett át.

– Vona is elmondta a Spinozában: ő már balra tolódott. És ő volt az is, aki bevallotta, ő adta a pártnak a lelkét és ő is fogja elvenni. Vona már szinte minden bakit elkövetett, amit egy politikus elkövethet. Ráadásul a Jobbik vezetői a 2006-os utcai harcok hatására, illetve a Magyar Gárda hathatós segítségével került be a Parlamentbe. Ezeket az embereket szemen köpték – mondta.

Arra a kérdésre, hogy egy tüntetésen túl mit tehetnek a nemzeti radikálisok, Bede közölte, a Jobbik végképp eljátszotta a régi szimpatizánsok bizalmát. A pártvezetés már több ízben odadörgölőzött a balliberális pártokhoz, akikkel szerinte az utolsó pillanatban össze is fognak állni.

– Fontos leszögeznünk, hogy nem mi dobtuk el a pártot. A párt dobott el minket. Szépen leépítették a magunkfajtákat. Ma nincsen érdekképviselete a radikálisoknak. A jelenlegi kormánynak maradnia kell, mi pedig elkezdhetünk építkezni április 8. után. Addig azt mondjuk, hogy inkább a nemzeti burzsoázia, mint a nemzetközi kalergista maffia – hangsúlyozta Bede, aki szerint a politikai paletta jobboldalán a Fidesz és a Jobbik helyet cserélt.

– A Fideszben több olyan dolgot is hangoztattak, amit mi radikálisok már régóta mondunk. Ilyen Szijjártó Péter, külügyminiszter karakán kiállása a gúnyhatáron kívül rekedtek ügyében, a határvédelem, az EU szkeptikusság, a Soros elleni harc, a magyar családok támogatása, hogy minél több gyereket vállaljanak. Ez mind üdvözlendő dolog. Ezzel szemben a balliberális oldal képviselői idegen hatalmaknak játszanák ki az országot, Brüsszelbe rohangálnak feljelenti saját „hazájukat”. Ugyanazok a figurák, akik diktatúrát csináltak 2006-ban. Ugyanoda jutnánk vissza, megspékelve a migránsokkal. Nem biztos, hogy túlélnénk. Én speciel nem szeretném, hogy a gyermekem ilyen országban éljen – hangoztatta a Vadhajtások szóvivője, aki szerint Vona Gábort percek alatt szétszednék az ellenzéki haverok, akikkel most kokettál, és akkor Brüsszelről még nem is beszéltünk.

– Vona hatalomvágya beteges. Egy szélsőjobboldali párt ne akarjon kormányozni. Jusson be a Parlamentbe és a nemzeti ügyeket támogassa. A Jobbik lehetett volna a nemzet érdekeit felügyelő szem, a Fidesszel való közös kormányzatban. Csurka István mikor mondta, hogy ő miniszterelnök akar lenni? Soha. Az a vicc az egészben, hogy ők azt hajtogatják: néppártosodva van esélyük kormányra kerülni, viszont én úgy látom pont a szélsőjobboldali Jobbiknak lett volna ma nagyobb esélye. Legalábbis olyan időket élünk, ha körbe nézünk Európában – fogalmazott.

Bede Zsolt arról is beszélt lapunknak, hogy a nemzeti radikálisokat, a Jobbikban csalódott embereknek létrehozott Vadhajtás oldalt pár napja a Facebook megszüntette. Mint mondta, az oldalnak 9000 kedvelője volt, alkalmanként egymillió emberhez jutottak el, ők voltak Vona ellenzéke.

– Humorral támadták az oldal szerkesztői a megtébolyult elnököt, ami egyre kellemetlenebbé válhatott a párt tagjainak. Örömmel közlöm, hogy újra van oldalunk, a vadhajtásokat nem lehet lemetszeni – mondta.

Nyílt levélben hívják vitára “az áruló” Vona Gábort a nemzeti radikálisok Vona Gábor pártelnöknek és Szabó Gábor pártigazgatónak címzett nyílt levelet és felhívást tettek közzé a Jobbik irányváltásában és 180 fokos fordulatában óriásit csalódott radikálisok, akik arra szólítják fel az őket eláruló Vonát, hogy álljon ki velük vitázni április 4-én, a Merre tovább radikálisok című vitaest második felvonására. A radikálisok már azzal is beérnék, ha Vona a pártjából küldene valakit a vitára. Levelükben azt írják, Vona többször is sérelmezte, hogy a kormánypárti képviselők nem ülnek le vele vitázni, ezért remélik, a Jobbik nem utasítja vissza felkérésüket. A vitaest meghívott vendégei: Szentmihályi Szabó Ilona, Borbély Zsolt Attila, Gaudi Nagy Tamás, Gonda László, Lenhardt Balázs, Magyar Gábor, Mikus Márton István.

magyaridok.hu