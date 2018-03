Trumpot nem aggasztja egy kereskedelmi háború Kínával

2018. március 25. 22:48

Donald Trump elnököt nem aggasztja egy kereskedelmi háború Kínával, és a védővámok ügyében nem hátrál meg - szögezte le egy vasárnapi televíziós interjúban Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter.

Mnuchin a republikánusokhoz közelálló Fox televízióban hangsúlyozta: "végrehajtjuk a védővámok bevezetését, dolgozunk rajta". Majd hozzátette: "ahogyan Trump elnök fogalmazott, nem félünk a kereskedelmi háborútól, de nem ez a célunk".



A pénzügyi tárca irányítója szerint Washington bizonyos kérdésekben megegyezésre juthat Pekinggel, de a vámtarifák bevezetését nem halasztják el. Hacsak - tette hozzá - nem születik "elfogadható egyezség".



Steve Mnuchin interjúja előtt, vasárnap délelőtt a CBS televízió szokásos politikai vitaműsorában nyilatkozott Joni Ernst, iowai republikánus szenátor. A középnyugati agrárállam politikusa azt hangsúlyozta, hogy Iowának és más középnyugati államoknak kifejezetten kárt okoznának a védővámokra adott kínai válaszintézkedések. A szenátor-asszony leszögezte: "egy kereskedelmi háborúból senki nem kerülhet ki győztesen".



Iowa az Egyesült Államok legnagyobb sertéstenyésztője és -exportőre is, legfőbb piaca éppen Kína. De nemcsak a sertéstenyésztők éreznék meg a pekingi válaszlépések következményeit, hanem a szójatermesztők is. Az amerikai szójatermés egyharmadát Kína vásárolja fel.



Donald Trump a múlt héten írta alá azt a memorandumot, amely mintegy 60 milliárd dollár értékben vet ki védővámot kínai portékákra. Az elnök 60 napot adott a pénzügyminisztériumnak a vámmal sújtandó termékek végleges listájának összeállítására és az Egyesült Államokban tervezett kínai beruházások korlátozását célzó intézkedések kidolgozására. Emellett a tárcának ki kell dolgoznia azon korlátozó intézkedéseket is, amelyek megakadályoznák, hogy kínai, vagy kínai többségű vállalatok vagy pénzügyi alapok érzékeny technológiájú amerikai cégeket vásárolhassanak fel.

MTI