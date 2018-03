Megújult a Jahn Ferenc kórház sürgősségi betegellátó osztálya

A kormányzati támogatással, az Egészséges Budapest Program (EBP) forrásából megújított részleg mindenben megfelel a modern betegellátás feltételeinek - mondta el Cserháti Péter, a kórházfejlesztésekért felelős miniszteri biztos, kiemelve: ez a kezdeményezés első elkészült beruházása. Cserháti Péter kitért arra: 1,5 milliárd forint értékben folyamatban vannak azok a közbeszerzési eljárások, amelyek révén korszerűsödik a kórház orvosi műszerparkja, valamint 1,7 milliárd forint értékben újulhat meg a csepeli telephely. A miniszteri biztos elmondta azt is, hogy az EBP-n belül a járóbeteg-szakrendelőket érintő fejlesztésből is részesül a kórház, ebből az intézményre jutó forrás szintén 1,7 milliárd forint. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház összességében 30 milliárd forintból újulhat meg az EBP keretében – emelte ki.

Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a 2010 előtti kormányok csaknem 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, aminek megszenvedői a Budapesti és Pest megyei kórházak voltak. Mint mondta, az előző uniós ciklusban a központi régió nem juthatott fejlesztési forráshoz, azonban a vidéki kórházak 500 milliárd forintból újulhattak meg. A magyar gazdaság jó teljesítménye viszont lehetővé tette, hogy a kormány elindítsa az Egészséges Budapest Programot, amely az elkövetkező években 700 milliárd forintot biztosít az egészségügyi intézményfejlesztésekre – emelte ki a kormánypárti politikus.

Jelezte ugyanakkor, “ezt a pénzt azonban ki lehet dobni az ablakon”, ha másra, például bevándorlókra kellene fordítania az országnak. “Súlyos kérdésről van szó, és az ország következő néhány tíz évében vagy az egészségügyre és oktatásra lesz forrás, vagy másra” – fogalmazott. Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi betegellátó osztályának fejlesztése már indokolt volt. Ismertetése szerint a munkálatok során az osztály területe 150 négyzetméterrel bővült, összesen 600 négyzetmétert korszerűsítettek.

Átalakították a mentőbejárót, leválasztva a járóbeteg-bejárótól, új váróhelyiséget, vizsgálót és betegmegfigyelőt alakítottak ki, lecserélték, illetve korszerűsítették a klíma- és szellőzőberendezéseket is. Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója elmondta, a sürgősségi betegellátás az átalakítás alatt is folyamatos volt az intézményben, a januárban kezdődött és most befejezett munkálatok alatt 4318 esetet láttak el. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1778 ággyal az egyik legnagyobb ellátási területű intézmény, és több szakmában a legmagasabb szintű ellátást nyújtja. A kórház a négy telephelyén 45 ezer fekvőbeteget és egymillió járóbeteget lát el évente.