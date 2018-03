Megfenyegették az M1 stábját

Nagy kövek eshetnek a stábra, ha nem hagyják el a parkolót – ezzel fenyegették meg Trebes-ben, egy parkolóban az M1 stábját. Tóth Hajnalka, az M1 tudósítója Trebes-ből jelentkezett be az M1 Híradóban, elmondta, hogy a helyszínen sikerült néhány szomszéddal beszélni, akik azt mondták, hogy Radouane Lakdimot, a múlt héten történt terrortámadás elkövetőjét nyugodt fiatalembernek ismerték, a terrortámadás napján még a húgát is elvitte az iskolába.

Tóth Hajnalka arról is beszélt, hogy a helyszínen már három stábot megtámadtak, és maguk is megérezték, hogy nemkívánatos személyek. Az M1 stábja egy parkolóból szeretett volna bejelentkezni, azonban először egy férfi kikiabált nekik egy autóból, hogy nincs joguk ott lenni, nem tartják tiszteletben az ott élő családokat, és ha nem mennek el onnan, bajuk eshet, ugyanis nagy kövek vannak a környéken, amelyek rájuk is eshetnek.