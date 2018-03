Végigsörört Európán a Szkripal-ügy hatása

2018. március 26. 16:39

Mostanáig tizennégy európai uniós tagállam döntött úgy, hogy orosz diplomatákat utasít ki Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya ellen Nagy-Britanniában elkövetett mérgezés miatt - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter üzenetében hétfőn. Az Egyesült Államok kiutasít 60 orosz diplomatát. Tusk kiemelte, a kiutasításokat várhatóan továbbiak is követhetik, ahogy az sem zárható ki, hogy egyéb szankciók meghozatalára is sor kerülhet a következő napokban és hetekben. Az uniós tanács elnöke a szankciós lépések mellett döntött uniós tagországokat név szerint nem említette, jöttek azonban más bejelentések.

Párizsban négy, Rómában két, Koppenhágában szintén két orosz diplomata kiutasítását jelentették be. Hollandia szintén két, Románia pedig egy diplomatát utasít ki. Hétfőn többek között az Egyesült Államok, Németország, és a Balti-államok is hasonló lépést jelentettek be a Nagy-Britanniával való szolidaritásuk jeleként. Lengyelország négy orosz diplomatát nyilvánított nemkívánatos személynek. Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A nyugati országok nyilatkozataikban felsorakoztak Nagy-Britannia mögött. Moszkva felajánlotta együttműködését az ügy kivizsgálásában, de kézzel fogható bizonyítékokat követel.

MTI