160 tagú dél-koreai delegáció látogat Észak-Koreába

2018. március 26. 17:59

Az ellenségkép lebontása érdekében 160 tagból álló dél-koreai delegáció látogat Észak-Koreába az áprilisi Korea-közi találkozó előtt - közölte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Koreai Tanszékének vezetője az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

Csoma Mózes úgy fogalmazott, az előadókból, sztárokból álló delegáció látogatása azért fontos, mert nemcsak látható, hanem láthatatlan falai is vannak a szembenállásnak, amelyeket le kell bontani.



Hangsúlyozta, az is enyhülési folyamatot jelez, hogy eddig az Észak-Koreában éppen regnáló vezetők általában nem utaztak külföldre, Kim Dzsongun viszont most Dél-Koreába megy. Hozzátette: a korábbi két, 2000-ben és 2007-ben tartott találkozó Észak-Korea fővárosában, Phenjanban volt, a mostanit viszont dél-koreai területen tartják.



A május végi Trump-Kim Dzsongun találkozóval kapcsolatban Csoma Mózes úgy vélekedett, ha eredményes lesz, akkor az egy hosszú folyamat első lépésének tekinthető majd. A fő célkitűzés a feszültség csökkentése lesz - fűzte hozzá a szakértő.

MTI - M1