Gyurcsány: helyénvaló a Kolozsváron készített videó

2018. március 26. 18:00

Gyurcsány Ferenc helyénvalónak tartja pártja vasárnap bemutatott, Kolozsváron forgatott kampányvideóját, amelyben kitakart arcú és eltorzított hangú határon túli magyarok beszélnek arról, hogy a Fideszre fognak szavazni.

A pártelnököt hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján kérdezték a témáról, ő pedig azt felelte, hogy hallja a reakciókat, ezért megfontolják, hogy a videóval átléptek-e valamilyen határt. Hozzátette, a témát többször is végigbeszélték és jelenleg azt gondolják, hogy a felvétel helyénvaló. Leszögezte, hogy a filmmel nem a határon túl élők magyarságát kérdőjelezik meg és nem is gyűlöletet akarnak kelteni.



Azt mondta, a filmben azért takarják ki a résztvevők arcát és torzítják el a hangjukat, mert nem konkrét emberekkel akarnak vitatkozni, hanem egy jelenségre szeretnék felhívni a figyelmet.



Az ellenzéki pártvezető beszélt arról, hogy közel négyszázezer határon túli magyar állampolgár regisztrált a választásra. A DK az egyetlen olyan magyar párt, amelyik elvi alapon elutasítja, hogy azok szavazhassanak, akik ennek nem viselik az összes következményét - mondta, és kijelentette, úgy kell átalakítani a magyar választójogi rendszert, hogy csak azok voksolhassanak, akik életvitelszerűen Magyarországon élnek vagy itt éltek, és csak ideiglenes hagyták el az országot.



Gyurcsány Ferenc egy másik témára áttérve elmondta, tudni akarják, hogy a már elhunyt szaúd-arábiai üzletembernek, Ghaith Pharaonnak, illetve az Orbán-családnak és a Fidesznek van vagy volt-e köze ahhoz az állítólagos korrupciós ügyhöz, amiről a hétfői Magyar Nemzet számol be.



A lap azt írta, hogy egy magyar férfi az FBI tanúvédelmi programjában kapott papírokkal él az Egyesült Államokban, mert az amerikai hatóságok úgy vélik, ő is "egy szem volt abban a láncban", amelynek a segítségével az elmúlt években 3-4 milliárd eurónak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz - az amerikaiak gyanúja szerint - a nyertes uniós pályázatokból a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék - fogalmaz az újság.



Az ügyben hivatalos kérdést küldenek a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek és a legfőbb ügyésznek - mondta Gyurcsány Ferenc.



A politikust kérdezték a volt szocialista Zuschlag Jánosnak, illetve védett tanúknak a Czeglédy-ügyben tett állításairól is. Ezek szerint a Czeglédy Csaba által felépített hálózat éveken keresztül finanszírozta a baloldalt és segítette a baloldali kampányokat. "Zuschlag János néven csak egy politikai szédelgőt ismerek" - felelte a pártelnök, hozzátéve, hogy az ilyen és hasonló emberek nyilatkozataira nem kíván reagálni.



Kiemelte, hogy soha nem volt a Baloldali Ifjúsági Társulás (BIT) tagja, ezért nem tudja, hogy a BIT és a szombathelyi ügyvéd egy korábbi iskolaszövetkezete között volt-e kapcsolat. Abban viszont egészen biztos - mondta -, hogy nincs komolyabb átfedés a DK aktivistái és bármely, akár Czeglédy Csabához, akár máshoz köthető szervezet között.



Gyurcsány Ferenc azt mondta, nem tud arról, hogy Czeglédy Csaba finanszírozott-e bármilyen politikai pártot, de a DK biztosan nem kapott ilyen támogatást. Hozzátette, arról sem tud, hogy Czeglédy Csaba hálózata segítette volna a független Kész Zoltán képviselői kampányát.



Egy újabb kérdésre közölte, már csak a csepeli választókörzetben látja értelmét az ellenzéki tárgyalásoknak, ahol egymás ellen indul Szabó Szabolcs az Együttből és Bangóné Borbély Ildikó az MSZP-ből, ugyanis a két jelöltnek nagyjából hasonló a támogatottsága.



Arról is faggatták, hogy egy, a Népszava által közölt lista olyan körzetekben hoz ki legesélyesebb ellenzékinek független jelölteket, ahol minden más felmérés a DK fölényét mutatja. Gyurcsány Ferenc azt mondta, lassan annyi a különböző ajánlási lista, mint "égen a csillag". Hangsúlyozta, nem tartja megalapozottnak azokat a felméréseket, amelyek szerint - Csepel kivételével - nem a DK vagy az MSZP politikusa a legesélyesebb demokratikus ellenzéki induló.



Azt is megjegyezte, biztos abban, hogy az MSZP "valamilyen szintű támogatása, részvétele nélkül egy ilyen lista nem tud összeállni", hozzátéve: nem tudja, hogy ki szervezte meg a lap által publikált anyag elkészítését. Elmondta, hogy az ügyben már pénteken beszélt szocialista politikusokkal, de a "válaszuk nem engedett közelebb jutni a dolog lényegének megértéséhez".

MTI