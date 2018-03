Jogsértő reklám miatt bírságot kapott a Telenor

2018. március 26. 22:00

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte a Telenor Magyarország Zrt. (Telenor) összehasonlító reklámját, ezért 78 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra - közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.

A hivatal megállapítása szerint a Telenor percenként 9 forintos csomagjának népszerűsítésekor a tárgyilagosságot mellőzve hasonlította össze rádióreklámjában és dinamikus bannerén (reklámcsík) saját, előfizetéshez kötött opciójának és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone) önállóan elérhető, 19 forintos percdíjat tartalmazó Tuti elnevezésű tarifacsomagjának árát 2016 októberétől 2017 februárjáig.



A GVH kiemelte, hogy a két ajánlat - a csomagok jellemzőinek különbségeire figyelemmel - kizárólag a percdíjat kiemelve nem vethető össze objektíven a reklámokban látható vagy hallható módon, mivel a Telenor ajánlatának percdíja ugyanis - időben, felhasználásában, előfeltételeiben, valamint tartalmában is - korlátozott volt a versenytárs termékéhez képest.



A hivatal szerint nem lehet tárgyilagos egy összehasonlítás, amelyben az egyik (perc)díj önmagában, korlátozás és feltételek nélkül érhető el (mivel tarifacsomagról van szó), a másik (perc)díj viszont korlátozott és előfeltételektől függ (mivel perccsomagról van szó). Az ilyen, eltérő felhasználói helyzetekre vetített és szubjektív összehasonlítás miatt a GVH úgy ítélte meg, hogy a fogyasztó nem kap reális képet a két ajánlat közti különbségről és egy esetleges árelőnyről.



Kitértek arra is, hogy a GVH a bírság alapösszegét mintegy 50 százalékkal növelte, mivel a Telenor ellen az elmúlt 10 évben több, elmarasztaló döntés is született kismértékben hasonló magatartások miatt.

MTI