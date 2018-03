Húsvét - Hagyományőrző programok a Várkert Bazárban

2018. március 26. 22:05

Húsvéti hagyományőrző programokkal, óriás hímestojással és állatsimogatóval várja az érdeklődőket a Várkert Bazár március 31. és április 2. között - mondta el Mikoczy Anita, az intézmény kulturális igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

A látogatók hímestojás-kiállításon és népi iparművészek bemutatóján ismerhetik meg a hagyományos tojásdíszítéseket és az újonnan szerzet tudást azonnal kamatoztathatják is, mivel a Várkert Bazár udvarán kiállított öt méter magas hímestojás-installáció közös díszítésre vár - tette hozzá.



Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a gyerekeket különböző ünnepi díszek készítésével, gyöngyfűzéssel és puzzle-készítéssel szórakozhatnak, míg szüleik kézműves vásárral és népi gasztronómia remekeivel ismerkedhetnek meg.



Emellett az Ybl Miklós téren és a Várkert Bazár területén folyamatosan lépnek fel az együttesek, mások mellett Tímár Sára, a RoBot Akusztik, a Rutkai Bori, a Maszkura és a tücsökraj és a Besh o droM - fűzte hozzá.



Mikoczy Anita a PONT Fesztivál programjára is kitért, amelynek idén is a Várkert Bazár ad otthont a Budapest Tavaszi Fesztivál keretében. Itt az érdeklődők Petrás Mária szakrális témájú kerámiái és domborművei mellett magyar és cremonai hegedűket, a mediterrán térség húsvéti körmeneti hagyományait bemutató fotókiállítást, valamint a Fortepan és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ húsvéti gyűjteményéből készült válogatást láthatják.

MTI