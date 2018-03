Jakab: erős a szövetség a gazdatársadalomban

2018. március 26. 22:16

Erős a szövetség és szoros az együttműködés a terméktanácsok és a szakmaközi szervezetek között az országban - jelentette ki az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gyöngyösi szolgáltató központjának hétfői átadásán.

Jakab István emlékeztetett rá, hogy a NAK megújításának egyik célja éppen az volt, hogy a szervezet magas színvonalon, egységes szempontok alapján, erős tudás- és információs bázisra alapozva szolgálja ki a magyar gazdatársadalmat.



A szavai szerint sikeresen végrehajtott átalakítás egyik eredménye, hogy a kamara gyöngyösi szolgáltató központjának átadásán a hazai oktatási intézmények számára példa értékű együttműködési megállapodást írhat alá a NAK és az Eszterházy Károly Egyetem vezetője - tette hozzá. Szerinte kizárólag az az ország lehet versenyképes uniós és nemzetközi szinten, amely a tudásra alapoz és ahol az egyetemeket használható tudás birtokában hagyhatják el a hallgatók.



Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta: 2016 végén indult a kamarai szolgáltató központok hálózatának kialakítása. Az Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi campusától bérelt, 160 négyzetméteres létesítménnyel együtt eddig hét településen adtak át hasonló komplexumokat, a következő pedig szerdán, Pápán nyílik - közölte.



A fejlesztés célja, hogy a mai kor igényeinek megfelelő tudással, információkkal lássák el a kamara tagjait. Az elnök megjegyezte: saját szolgáltatásként biztosítás-közvetítéssel és telekommunikációs segítségnyújtással is támogatják a gazdák munkáját. Emellett ezekben a központokban intézhetők az őstermelői igazolványokkal és az agrártámogatásokkal kapcsolatos ügyek.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy elindult a NAK szaktanácsadói hálózata, amely ingyenes csoportos, illetve a piaci ár tizedébe kerülő egyedi tájékoztatást nyújt a gazdálkodóknak. A kezdeményezést annak érdekében hívták életre, hogy a kamarai tagok az adminisztráció helyett a termeléssel és értékesítéssel foglalkozhassanak, és ezzel is erősítsék piaci versenyképességüket - mondta.



A termésbiztonság megteremtése terén tett fontos lépésként említette az elnök a május 1-től működő jégkárenyhítő rendszert, amely a gazdáktól anyagi ráfordítást nem igényel, és az unióban elsőként az ország teljes területét lefedi, évente mintegy 50 milliárd forint termelési értéket megóvva.



A magyar agrárium 2010 óta egyöntetű fejlődést mutat - jelentette ki Győrffy Balázs, aki szerint az elmúlt nyolc évben Magyarország agrár-kibocsátása másfélszeresére, míg az ágazat exportja harmadával nőtt. Eközben 70 ezer új munkahely jött létre a szakma termelő és feldolgozó szektoraiban, ám még mindig sok a kihasználható potenciál.



A mezőgazdaság szűk keresztmetszete jelenleg a fiatal szakemberek hiánya - mondta hozzáfűzve: ebből a szempontból is fontos az Eszterházy Károly Egyetemmel aláírt együttműködési megállapodás, amely a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szakmérnök- és szaktanácsadó mellett szőlészeti-borászati képzése révén is a következő időszak meghatározó szakmai tudásbázisát jelenti majd - hangsúlyozta.





