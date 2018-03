A közmédia is köszöntötte Sára Sándort

2018. március 26. 22:38

Hoppál: Sára Sándor egyszerre horgony és tükör a magyarság számára

Sára Sándor egyszerre a bennünket értékeinkhez kötő horgony és tükör, amelyben láthatjuk, kik vagyunk - hangsúlyozta Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár azon a hétfői eseményen, amelyen a közmédia köszöntötte a március 15-én Kossuth Nagydíjjal kitüntetett operatőrt, rendezőt.

A Kossuth Nagydíjas, Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, Kiváló és Érdemes művész, a Duna Televízió volt elnökének köszöntésekor Hoppál Péter kiemelte, mindannyiunk személyes életében, fejlődésében, hitvallásában ott szerepel a kötődés Sára Sándor életművéhez.



Az elmúlt ötven esztendő legnagyobb alkotói között említve őt az államtitkár a Duna Médiaszolgáltató, az MTVA és a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány rendezett eseményen arról beszélt: életművével Sára Sándor minden aktív generációnak ad "esélyt és lehetőséget arra, hogy tovább éljük azt a magyarságot, amit ti megfogalmaztatok".



Személyes emlékeit felidézve az államtitkár elmondta: gyermekkorában szülővárosa, Pápa értelmiségét hetekig lázban tartotta Sára Sándor látogatásának és legújabb filmje vetítésének híre, "szinte forradalmi hatást váltva ki", a mindannyiunk identitásában legmélyebben gyökerező elemként az 1848-as örökséget örökérvényűen megfogalmazó 80 huszárt említve.

Sára Sándor Kossuth Nagydíjas, Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, Kiváló és Érdemes művész, a Duna Televízió volt elnökének (j3) köszöntése a Magyar Rádió Márványteremében 2018. március 26-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója felidézte, tavaly karácsonykor volt negyedszázados a Duna Televízió, amelyet indulásakor Sára Sándor elnökölt, s amely a nemzet hangjaként töltötte be feladatát, hogy "a 20. században szétszakított területeket összekösse".



Emlékeztetett rá: ma már csak az a televízió tud talpon maradni, amelyik egy tematikus csatornacsalád részeként működik, ezért is van a közszolgálati médiának hét televízió- és hét rádióadója, számos online felülete és egy nemzeti hírügynöksége.



A filozófiánk azóta sem változott semmit, ugyanúgy szeretnénk Sára Sándor elnök úr nyomdokaiban járni, és műsorainkkal szolgálni kívánjuk a történelmi egyházakat, a kisebbségeket, a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar családokat és műsorainkkal erősíteni szeretnénk a nemzeti identitástudatot - fogalmazott.



Hozzátette, a közszolgálati média filozófiája az értékkonzervativizmus, "mi elvetjük a multikulturalizmus személyiségtorzító hatásait".



Lugossy László Balázs Béla-díjas filmrendező arról beszélt: Sára Sándor első, 35 évesen rendezett játékfilmjével, a Feldobott kővel egy "máig érvényes remekmű" jött létre, amely csupa önéletrajzi mozzanatból állt össze lebilincselő önvallomásként.



Hozzátette: a műben Sára Sándor egész életre szóló ars poeticájával szembesülünk, amely szerint "felejtheted ezeket az arcokat, majd számon kéri tőled a történelem, és igaza lesz. Kérd számon a történelemtől az embert, és igazad lesz. És kérd számon magadat is."



Az alkotó e filmben is megjelenő vállalásaként említette az igazságkeresést, a szembenézést, "a hivalkodást elutasító hiteles hazaszeretetet", az alkotást úgy említve, mint "találkozást a történelem emberi arcával", akárcsak a második magyar hadsereg doni tragédiáját bemutató dokumentumfilm-sorozatot, amely történelmi tényeket elevenített meg, hozott kézzelfogható közelségbe.



Kelemen András, Kövér László házelnök főtanácsadója azt idézte fel az eseményen, hogy "egy sötét időszakban" szűk értelmiségi körben ünnepelték még március 15-ét, kitüntetve egy olyan embert, aki sokat tett a magyarság egységének, összetartásának megteremtéséért, mostanra pedig "ez az ország akkorát változott, hogy meg tudjuk hivatalosan is ünnepelni, amit a baráti társaságban" egykoron.



MTI