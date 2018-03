Trump ügyvédjét pereli a pornószínésznő

2018. március 27. 09:28

Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt.

Egy Los Angeles-i szövetségi bíróságon hétfőn benyújtott kereset szerint - amelyet a nő ügyvédje, Michael Avenatti terjesztett be - Michael Cohen becsületsértést követett el azzal, hogy cáfolta a pornószínésznő és Donald Trump futó kalandját. A keresetben az ügyvéd leszögezi: "Cohen ezzel azt a látszatot keltette, hogy Clifford kisasszony hazug ember, nem lehet benne megbízni, és állítása, miszerint viszonya volt Trump úrral, nem igaz".



A pornószínésznőt Stephanie Cliffordnak hívják, a Stormy Daniels "művésznév".



A keresetet egy nappal azt követően adták be, hogy a nő hosszú interjút adott a CBS televíziónak, és azt állította, hogy eddig azért nem jött elő a történetével, mert egy ismeretlen férfi évekkel ezelőtt megfenyegette őt. A férfi feltételezett megbízójaként Clifford/Daniels Donald Trump ügyvédjét, Michael Cohent nevezte meg, bár bizonyítékot nem tudott mutatni. "Nem vagyok teljesen biztos benne, de azt hiszem" - fogalmazott a vasárnapi CBS-interjúban.



Michael Cohenről a CBS televízió hétfőn rövid portrét készített. Ebben a New York-i ügyvédet Trump feltétlen híveként mutatja be, aki gyakran "segítette ki" az üzletembert. Amikor például Trump válófélben volt első feleségétől, Ivana Trumptól, akkor - a CBS szerint - Cohen megfenyegette a Daily Beast című portál riporterét, aki Ivana Trump szemszögéből próbálta bemutatni a megromlott házasság árnyoldalait.



Cohen 2006-ban csatlakozott Trump vállalatbirodalmához jogi tanácsadóként. A 2016-os elnökválasztási kampányban Trump támogatója és népszerűsítője volt, és megválasztása után az elnök igényt tartott a szolgálataira, így személyes ügyvédje lett.



Az ügyvéd fizetett 130 ezer dollárt Danielsnek, aki titoktartási szerződést írt alá. A pornószínésznő most azt mondja: a szerződés nem kötelezi őt semmire, mert nincs rajta Donald Trump aláírása. Cohen egyébként elismerte, hogy egy Delaware-ban bejegyzett cégétől pénzt utalt a nőnek, de arról soha nem beszélt, hogy mi okból. Következetesen cáfolta viszont, hogy Trumpnak vagy vállalatbirodalmának köze lett volna az ügylethez.



Trump bírálói és egyes, magukat jogvédőnek nevező csoportok azt feszegetik, vajon nem minősül-e kampánypénznek az ügyvéd által átutalt összeg, mivel Trump állítólagos barátnőjének utalták, és nagyobb summáról van szó, mint amilyet magánszemély vagy vállalat hozzájárulásként törvényesen adhat egy választási kampányban.

