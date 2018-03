Tűzvész - Putyin: bűnös hanyagság okozta a tragédiát

2018. március 27. 10:21

Bűnös hanyagság és gondatlanság miatt égett le a kemerovói üzletközpont - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a dél-szibériai városban a katasztrófa okairól és következményeiről kedden tartott tanácskozáson.

"Nem harci cselekmények történnek itt nálunk, és nem is váratlan metánkitörés egy bányában. Ide az emberek, a gyerekek kikapcsolódni jöttek. A demográfiai helyzettel foglalkozunk, és közben ennyi embert veszítünk el, de miért? Bűnös hanyagság és gondatlanság miatt" - jelentette ki az orosz vezető.



A néma tiszteletadással megkezdett tanácskozáson Putyin ismételten együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az elnök virágot helyezett el a vasárnapi tragédia helyszínén, ahol kedd reggel több száz kemerovói lakos is lerótta kegyeletét. Putyin meglátogatta a katasztrófa kórházban ápolt sérültjeit.



A kemerovói megyei kormányzóság épülete előtt a TASZSZ hírügynökség szerint kedden többezres tömeg gyűlt össze, amely Aman Tulejev, Kemerovo megye kormányzójának lemondását követelte, valamint azt, hogy a hatóságok közöljék az "igazi" adatokat a tragédiáról. A helyszínre rohamrendőröket vezényeltek.



Putyin az eredeti napirendjét módosítva találkozott a nyomozás eredményeivel szemben szkeptikus polgári kezdeményezés képviselőivel, akiknek elmondta: nincs értelme kételkedni az áldozatok számáról kiadott hivatalos adatokban és hinni a közösségi médiában róluk megjelent, megalapozatlan értesülésekben. Az elnök a felelősök megbüntetését ígérte, függetlenül beosztásuktól.



Putyin a találkozón szemrehányást tett a város polgármesterének, Ilja Szeregyuknak, amiért az üzletközpontban 2016 óta nem tartottak tűzbiztonsági ellenőrzést.



A városban kedden háromnapos gyász kezdődött, a régióban félárbócra eresztették az állami zászlókat, a szórakoztató rendezvényeket törölték.



A vasárnapi tűzvésznek a kedd reggeli hivatalos összesítés szerint 64 halálos áldozata volt. A katasztrófa következtében több mint hatvanan megsérültek, közülük 15-en kórházi ápolásra szorultak. Eddig 25 holttestet - köztük 13 gyerekét - sikerült azonosítani. A mentési munka kedden is folytatódott az üzletközpont leégett részén.



Alekszandr Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) igazgatója a katasztrófáról tartott tanácskozáson elmondta: a körülmények vizsgálata során kiderült, hogy az üzletközpont tűzjelző berendezése március 19. óta nem működött, és javítását elhanyagolták. A kézi riasztó üzemképes volt ugyan, de a létesítményt őrző szolgálat embere nem hozta működésbe. Az épület harmadik emeletén volt a játszószoba és a mozitermek, a vészkijáratokat zárva tartották, feltehetően azért, hogy jegy nélkül senki se juthasson be az előadásokra.



Basztrikin elmondta, hogy a balesettel kapcsolatban öt embert vettek őrizetbe, akik az épület üzemeltetéséért és tűzrendészeti védelméért voltak felelősek. Beszámolója szerint a szakemberek elsősorban az elektromos hálózat meghibásodását feltételezik a tűz lehetséges okaként, de nem zárják ki a nyílt láng használatát sem. Elmondta: megkezdődött annak ellenőrzése, hogy 2013-ban milyen építési engedélyek alapján kezdődött meg az üzletközpont kialakítása a korábban a helyén álló édesipari gyárból. Az SZK vezetője kijelentette, hogy a jelek szerint "jelentős szabálysértések történtek" az átépítéskor és az üzlethasználati engedélyek kiadásakor.



Marija Zaharova külügyi szóvivő a Facebookon posztolt bejegyzésében nehezményezte, hogy az Egyesült Államok és Európa nem osztozott őszintén az oroszok bánatában a kemerovói tragédia miatt, ahogy azt Oroszország ellenkező esetben meg szokta tenni, "és semmivel sem indokolt agressziót" követtek el azzal, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki. Szavai szerint "ezt nehéz elhinni és nehéz lesz elfelejteni".

MTI