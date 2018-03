Soros György célja, hogy politikai káosz alakuljon ki

2018. március 27. 11:55

Egyre abszurdabb, tragikomikusabb és egyben egyre brutálisabb az ellenzék kampánya a választásokhoz közeledve. Elemzők szerint Soros György most civilnek nevezett szervezeteket használ fel arra, hogy befolyásolja a magyar politikát.

Ha valaki azt gondolta volna, hogy a választásokhoz közeledve tisztul a kép és a politika szereplői, különösen az ellenzéki szereplők tisztázzák viszonyaikat, az most kapkodhatja a fejét. Nem hogy az ellenzéki összefogás nem jött még létre, de úgy tűnik tovább mélyültek, mára már szakadékká szélesedtek az ellenzéki pártok közötti ellentétek, elbizonytalanítva a szavazókat is. De a látszólagos szövetségesek, például a DK és az MSZP–Párbeszéd között is mintha hatalmi játszmák sejlenének föl. A Jobbikon belül pedig a politikai identitásválság jelei öltenek egyre nyilvánvalóbb formát. A bizonytalanságot úgy tűnik agresszív, esetenként gyűlöletkeltő kampánnyal próbálják leplezni.

Gyurcsány elszánt

Nagyon gyenge az ellenzék; Gyurcsány Ferenc a maga elszántságával együtt a legracionálisabb szereplők közé tartozik – mondta Galló Béla politológus az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette: számos MSZP-szimpatizánst is megcélzott a DK vezetője. Legutóbbi kijelentései, miszerint zavargások lesznek a választások után, azt mutatják, hogy felmérte, hogy a magas részvétel pártjának nem kedvez.

Azt is mondta, csak az MSZP-től tud elvenni szavazatokat Gyurcsány Ferenc.

Kiemelte azt is, hogy egy esetleges ellenzéki győzelemmel valóban kaotikus helyzet alakulna ki. Az ellenzék állapota hosszú munkával változtatható meg, és ennek súlyos személyzeti feltételei is vannak, hiszen tele van hiteltelen emberekkel az az oldal – fogalmazott Deák Dániel.

A Figyelő főmunkatársa aláhúzta: ezek a pártok egymás ellenfelei, konkurenciái, így Gyurcsány Ferenc célja, hogy az MSZP-t megelőzze a listán. Legutóbbi videójával elérte, hogy a baloldalon is mindenki róla beszél, így Karácsony Gergely, az MSZ–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje 100 pontos koalíciós programja is háttérbe tolódik. A baloldalon az fog aratni, aki a kampány utolsó napjait uralni tudja – mondta a szakértő.

Soros célja a politikai káosz

Azzal kapcsolatban, hogy Rékasi Zsigmond „Ziggy” kijelentette, hogy áprilisi 8. az utolsó lehetőség a békés kormányváltásra, Deák Dániel úgy fogalmazott: ilyen megszólalók mögött ott van Soros György, akinek célja, hogy politikai káosz alakuljon ki. Az utcai zavargás pedig megfelelő eszköz arra, hogy ezt a káoszt tovább fokozzák.

Míg 2014-ben bizonyos pártokat támogatva igyekezett Soros György befolyásolni, most a pártok mellett inkább civilnek nevezett szervezeteket használ fel arra, hogy befolyásolja a magyar politikát. A Közös Ország Mozgalom kitűnő példa erre – fűzte hozzá, és kiemelte, hogy Magyarországon akár több ezren is dolgozhatnak ebben a hálózatban – ezt a francia és az olasz választások is megmutatták.

Identitásváltás

A Jobbikkal kapcsolatban Galló Béla a műsorban azt mondta, a párt az ellenzéki oldalon jobban áll, mint a baloldali ellenzék. Kérdés, a kiábrándult jobbikosok hova fognak szavazni – tette hozzá. Az elmúlt hetekben a Jobbik vidéki jelenléte azonban megerősödött – mondta a szakértő.

Azzal kapcsolatban, hogy Erdélyi Miklós, a hódmezővásárhelyi zsidó hitközség elnöke azt mondta, a Jobbikat kell támogatni, Deák Dániel kijelentette: ez totális identitásváltás és hatalmas törést okoz párton belül is. Vona Gábor csak ront a párt támogatottságán, az ilyen megnyilvánulások pedig még inkább elbizonytalanítják a Jobbik szavazótáborát – mondta.

Kiemelte azt is, hogy a cukiságkampány csak fedél, a radikálisok ott maradtak a párton belül. Galló Béla pedig azt mondta, a magyarországi zsidóság is megosztott, az idézett vélemény csak egy a sok közül.

