Völner: két fronton harcol a kormány a betelepítés ellen

2018. március 27. 12:35

Két fronton harcol a kormány a kötelező betelepítési kvóta ellen - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlapnak adott interjújában.

A kedden megjelent interjúban az államtitkár elmondta, az első front az ideiglenes kötelező kvóták ügyében az Európai Bizottság és a kormány között húzódik. Az ügyben a kormány benyújtotta ellenkérelmét az Európai Bizottság által az Európai Bíróságnak benyújtott keresetére.



Ebben a bizottság ténykedésére is hivatkoztak, miszerint a testület az európai uniós szerződéssel is ellentétesen lépett, hiszen a bel- és közbiztonsági szempontok felülírhatják a menekültkérdéssel kapcsolatos döntéseket. Ráadásul több mint másfél évig a bizottság nem lépett semmit, majd ezután arra hivatkozva, hogy sürgősen végig kell vinni az ügyet, az általánosnál szűkebb határidőket adva a reakcióra, a bírósághoz fordult - közölte.



Érdemi válaszok nélkül jutottak el oda, hogy a keresetet beadták Magyarország ellen. Az is felvetődik, hogyan értelmezhető az úgynevezett diszkrecionális jogkörük, amely alapján csak három tagállamot pécéztek ki, miközben a többiek sem teljesítették a kvótákat. Látszik, ezt az eljárást a kötelező kvóta bevezetése érdekében akarják nyomásgyakorlásként használni - mondta az államtitkár.



A másik, ennél is fontosabb fronton az állandó, felső korlát nélküli kvóta bevezetése ellen folyik a harc. Az Európai Bizottság az Európai Parlament után az uniós kormányfőkből álló Európai Tanáccsal is el akarja ezt fogadtatni. A múlt heti EU-csúcson Orbán Viktor nyilvánvalóvá tette: amíg ő a miniszterelnök, a magyar kormány nem fogad el semmilyen kötelező kvótát - közölte Völner Pál.



Most a magyar kormány időt nyert, a döntő küzdelem júniusban várható, akkor majd át akarják erőltetni a kötelező kvótát, és el akarják kezdeni a migránsok betelepítését. A bolgár uniós elnökség benyújtotta javaslatát, amely már tartalmazza a brüsszeli kvótaképletet is, eszerint kapásból több mint tízezer migránst kellene Magyarországnak átvennie. Később ez a szám minden egyes EU-ba belépő migránssal csak nőne - mondta Völner Pál.



Arra a kérdésre, hogy az ENSZ migrációs tervezete kapcsán a magyar kormánynak mekkora esélye van arra, hogy a saját álláspontját érvényre juttassa, azt válaszolta, reméli, annyit el tudnak érni, hogy egyáltalán ne vagy ne olyan formában szülessen meg a dokumentum, ahogy a főtitkár javasolja.



A kormány letette az asztalra a saját tizenkét pontját, szeretné, ha ez bekerülne az ENSZ migrációs csomagjába, amely a jelen állás szerint elfogadhatatlanul szélsőségesen bevándorláspárti.



"Amíg ez a kormány van, minden erőnkkel küzdeni fogunk azért, hogy érvényesítsük a magyar emberek akaratát" - hangsúlyozta az államtitkár.



A röszkei zavargás miatt nem jogerősen elítélt Ahmed H.-val kapcsolatban azt mondta, a férfi a kormány szerint és most már a bíróság szerint is terrorista; erőszakkal a magyar határra és az azt védő magyar rendőrökre támadt.



A mostani perben a kulcskérdés, hogy terrorizmusról beszélünk, vagy ahogy a védői álláspont tartalmazza, csak hivatalos személy elleni erőszakról. Áttörésként értékelhető a döntés, amely szerint ha illegálisan megsértik a magyar határokat, az bűncselekmény, és terrorizmusként is értékelhető. Ugyanakkor szerencsés lenne, ha egy párt és egy politikus se állna egy terrorista oldalára - mondta.



Arra a felvetésre, hogy Ahmed H. védője, Bárándy Péter a szocialista párt igazságügy-minisztere volt, azt mondta, azzal semmilyen probléma nincs, ha egy volt tárcavezető ügyvédként dolgozik, de Bárándy Péternek van egy politikai szerepvállalása, az általa képviselt pártok pedig kőkeményen kiállnak a migránsokra vonatkozó jogszabályok be nem tartása mellett.



Karácsony Gergelynek, a szocialisták listavezetőjének azonnal vissza kellene hívnia a politika frontvonalából Bárándyt - vélte az államtitkár.



Az ellenzéki pártok egyezkedéséről azt mondta, a táborok részéről erős igény van az összefogásra, amit pártjaik úgy képzelnek el, hogy a többiek beállnak mögéjük. A vita arról szól, hogyan tudnak ugyanabból a tortából minél nagyobb szeletet kihasítani. Ezt nehéz összefogásnak nevezni - tette hozzá.



Olyan sem történt még, hogy valaki elismerten pénzt ajánlott volna azért, hogy egy másik jelölt visszalépjen a javára. A Jobbik ezzel szervezett választási korrupcióba keveredett, Simicska Lajos pénzéből megvásárolja a többi ellenzéki jelöltet. A választóknak arra kell felkészülniük, hogy minden választókerületben a nemzeti jelölttel szemben ott lesz Soros György jelöltje is - mondta Völner Pál.

MTI