Rendőrkapitányság létesül Soroksáron

2018. március 27. 12:38

Rendőrkapitányság létesül a főváros XXIII. kerületében, Soroksáron. Az új kapitányság egymilliárd forintos kormányzati támogatásból, várhatóan 2019-re valósul meg egy önkormányzati telken - jelentették be kedden.

Geiger Ferenc (civil szervezetek), a XXIII. kerület polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta: 1994 óta önálló kerület Soroksár. Az azóta eltelt időben már nagyon sok területen kivívták az önállóságot, az önálló rendőrkapitányság azonban eddig nem tudott megvalósulni.



Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke arról beszélt, hogy a helyiek jogos igénye teljesül ezzel, eddig ugyanis Soroksár volt az egyetlen kerület, amelynek nem volt önálló kapitánysága.



Hozzátette: minden kerület arra törekszik, hogy a saját illetékességi területén a legjobban szolgálja az embereket, a legfontosabb szolgálat pedig a biztonság megteremtése. Így a soroksáriak "jogos kívánalma" volt az önálló rendőrkapitányság, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között élhessenek. A kormány meghallotta ez a kívánalmat - tette hozzá, jelezve: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen támogatta az új kapitányság létrehozását és biztosította a szükséges egymilliárd forintot.



Budapest Európa és a világ egyik legbiztonságosabb fővárosa, az új rendőrkapitánysággal pedig még biztonságosabbá tehető - mondta. Hozzátette: a Belügyminisztérium hamarosan kiírja az új kapitányság épületére szóló közbeszerzést, amely a tervek szerint 2019-ra készül el. A politikus felhívta a figyelmet, a beruházás megvalósulása után is fontos, hogy együttműködjön a kormány, az önkormányzat és a rendőrség, és jó példaként említette a csepeli önkormányzat és a csepeli rendőrség együttműködését.



Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a Soroksáron élők elvárják, hogy a biztonságukat szavatolják, az új kapitánysággal ezt a kívánalmukat is teljesíteni tudják. Az államtitkár kiemelte: ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, amely meghatározza az emberek mindennapjait, és ma Magyarország a 15. legbiztonságosabb ország. Felidézte: amikor 2010-ben átvették a kormányzati felelősséget, rendet ígértek, és ennek érdekében többek között bevezették a három csapás törvényét, módosították a büntető- és szabálysértési törvényt, biztosították a rendőrség működési feltételeit, lecserélték a rendőrség szolgálati járműveinek nagy részét, hétezerrel növelték a rendőrség létszámát. Az új szolgálati törvénnyel pedig olyan életpályaprogramot biztosítanak a hivatásosoknak, amelynek része a 2019-ig megvalósuló, átlagosan ötvenszázalékos illetményemelés is - sorolta.



A rendőrség kettős feladatot látott el az elmúlt két évben, a belső biztonság szavatolásán túl a déli határt is védte a honvédséggel együtt - mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy 2010-hez képest több mint ötven százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, Soroksáron pedig még ennél is biztatóbbak a számok, azonban a közbiztonságért egyre többet kell tenni, ezért is támogatta a minisztérium a soroksári rendőrkapitányság létesítésére vonatkozó kérést.

MTI