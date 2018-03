Politico: ismét fellángolt a Fidesz és Simicska viszálya

2018. március 27. 12:42

Jelentősen megnőtt az áprilisi választások tétje Orbán Viktor miniszterelnök számára, a kormányfő korábbi szövetségese, Simicska Lajos tulajdonában lévő lapokban frissen megjelent cikkek számos kérdést felvetnek a kormányzati korrupció mértékével kapcsolatban, és amennyiben beigazolódnak, komoly károkat okozhatnak a Fidesz számára - írta kedden a Politico.

A brüsszeli hírportál szerint a kormánypárt váratlan veresége akár büntetőeljárásokhoz is vezethetne.



A cikkben arról számoltak be, hogy kevesebb mint két héttel a választások előtt ismét fellángolt a médiában a Fidesz és Simicska "kegyetlen személyes viszálya", a felek terhelő információkat hoznak nyilvánosságra az ellenfelük kárára.



A kormánymédiában jóval hangsúlyosabbá váltak azok a vádak, amelyek szerint "aljas külső erők próbálnak beavatkozni a magyar belügyekbe". Ezen cikkek pedig azt mutatják, hogy "Orbán nem változtatott választási stratégiáján, és kampányával továbbra is a civil szervezeteket, Soros Györgyöt és a láthatatlan külső ellenségeket veszi célba" - emelték ki.



Mint írták, a választás előtt a Fidesz jelentős előnyben van a "mélyen megosztott" ellenzékkel szemben, a szavazók 29 százaléka azonban bizonytalan, és bizonyos jelek szerint a kormányzat "aggódik".

MTI