MI: a migrációs válság miatt nőtt a V4-ek politikai súlya

2018. március 27. 15:15

A Migrációkutató Intézet szerint a migrációs válság, valamint az Európai Unió válságkezelésben megmutatkozó "késlekedése és eredménytelensége" növelte a migrációs kérdésben "egységesen és eltökélten fellépő" visegrádi négyek (V4) politikai súlyát.

Az intézet kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, az Egyesült Királyság kiesésével a visegrádi négyek, a migrációs kérdésben hozzájuk hasonló állásponton lévő Ausztria, valamint a legutóbbi olaszországi választáson előretört és a parlamentben a helyek többségét megszerző pártok együtt képesek lehetnek bármely uniós döntés blokkolására.



Az egységes fellépéssel a visegrádiak tovább csökkenthetik a "különutasság" politikai kockázatait, erősíthetik saját álláspontjuk legitimitását, javíthatják alkupozíciójukat és érdemi döntési alternatívát kínálhatnak mások javaslata ellenében - tették hozzá.



Az intézet a V4-ek migrációs együttműködését vizsgáló elemzésében azt írta, hogy korábban végzett kutatásaik alapján az EU menekültügyi irányvonalának főbb elemeit a visegrádi közvélemény döntő többsége nem támogatja, ezért az elmúlt három évben az e téren felvállalt konfliktusok belpolitikailag erősítették a V4-es kormányokat és a tömeges migrációt ellenző pártokat.



Hozzáfűzték, a Századvég Alapítvány átfogó, a teljes Európai Unióra kiterjedő, Project 28 elnevezésű közvélemény-kutatása is azt mutatta ki, hogy összeurópai szinten erősödött a V4 pozíciója. A válaszadók 52 százaléka úgy gondolja, hogy a közép-kelet-európai országok jobban kezelik a migrációs válságot. A V4-országokon belül ez az arány még magasabb: Magyarországon 73, Csehországon 65, Szlovákiában 57, Lengyelországban 52 százalék vélekedik így - fejtették ki.



Az intézet felhívta a figyelmet arra is, hogy Szlovákia kivételével a visegrádi kormányok ellenzik az integráció túlzott mélyítését, és a közös ügyekben a jelenleginél több beleszólást biztosítanának a tagállami kormányoknak és parlamenteknek. A migráció kérdésében egységes a multikulturális ideológia bírálata, a tömeges és ellenőrizetlen migráció elutasítása, a kötelező betelepítési kvóták elvetése is.

MTI