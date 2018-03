Fidesz: Vona tisztázza viszonyát a szélsőséges iszlámmal

2018. március 27. 15:34

A Fidesz arra szólította fel Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy tisztázza viszonyát Musa Serdar Celebihez és a különböző szélsőséges iszlám szervezetekhez.

Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója keddi budapesti sajtótájékoztatóján arra a fényképre reagált, amelyen Vona Gábor egy iszlám szélsőségessel együtt látható, amint "egymást ölelgetik és láthatóan nagy barátságban vannak".



Mint mondta, az illető a török származású Musa Serdar Celebi, aki a II. János Pál pápa elleni merénylet egyik vádlottja volt, számos szélsőséges iszlám szervezetnek volt tagja, illetve vezetője.



Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a Jobbik egy zavaros párt, zavaros ideológiával, zavaros kapcsolatokkal - értékelt a fideszes politikus, aki szerint - különösen a választási kampányban - itt lenne az ideje, hogy Vona Gábor tisztázza a viszonyát ehhez az emberhez, továbbá a viszonyukat a különböző szélsőséges iszlám szervezetekhez.

Fotó: Facebook



Hidvéghi Balázs szerint a Jobbik elnökének ezt országgyűlési képviselőként és pártelnökként is meg kell tennie, ugyanis a magyar embereknek tudniuk kell, hogy egy parlamenti párt milyen kapcsolatokat ápol olyan személyekkel, szervezetekkel, amelyek a többi között a korábbi pápa elleni terrortámadásban voltak érintettek, illetve vádlottak.



A kommunikációs igazgató arra a kérdésre, hogyan hat a választásra Kósa Lajos tárca nélküli miniszter vagyonkezeléssel kapcsolatos ügye, azt felelte: ebben az ügyben Kósa Lajos egy sértett fél, elszenvedője a csalássorozatnak és - ahogy már jelezte - feljelentést is tett, mert az ő érdeke is az, hogy minél hamarabb minden részlet kiderüljön. Az ügy felhasználását Kósa Lajos támadására kampányfogásnak minősítette.

MTI