Felfüggesztett kapott a francia szélsőbaloldali

2018. március 27. 20:57

Egy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy bíróság kedden a francia radikális baloldali Lázadó Franciaország azon volt képviselőjelöltjét, akit terrorizmus dicsőítése miatt állítottak elő a múlt heti dzsihadista támadássorozatot követően.

A 61 éves Stéphane Poussier-t vasárnap délelőtt az otthonában tartóztatták le azért, mert a Twitterren szombaton örömét fejezte ki amiatt, hogy a pénteki, négy áldozatot követelő dél-franciaországi dzsihadista támadásban meghalt egy csendőr.



Arnaud Beltrame, a csendőrség 45 éves alezredese vezetette a dél-franciaoszági Trebes egyik szupermarketjében túszokat ejtő terrorista elleni akciót és önként vállalta, hogy a támadóval marad az utolsó túsz elengedéséig. Kétórás tárgyalás után a terrorista leszúrta a csendőrt, a kommandósok ezt követően hatoltak be az épületbe és megölték.



A volt képviselőjelölt az ítélethirdetést követően azt mondta, hogy nem fellebbez az ítélet ellen, azt teljes mértékben elfogadja. A bíróságon és a sajtó előtt is többször elnézést kért a csendőr hozzátartozóitól és kollégáitól a saját maga által kegyetlennek nevezett üzeneteiért.



A júniusi nemzetgyűlési választásokon alulmaradt radikális baloldali képviselőjelölt szombaton azt írta a Twitteren: "Minden egyes alkalommal, amikor egy csendőr elesik, a barátomra Rémi Fraisse-re gondolok".



Rémi Fresse egy zöldpárti aktivista volt, akit 2014-ben egy rendőri akcióban a közelében felrobbant gránát ölt meg.



A Twitterek tartalmát elítélte Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország vezetője és Stéphane Poussier-t szombaton kizárták a pártból.



A bíróság indoklása szerint a Tweetek pozitívan mutatták be egy terrorcselekmény következményeit, de az ítélet tekintettel volt az üzenet időben korlátozott, konkrét jellegére is.



Terrorizmus dicsőítése maximálisan hét év szabadságvesztéssel és 100 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtható Franciaországban.



A megölt csendőrtisztet nemzeti megemlékezésen búcsúztatják szerdán a párizsi Invalidusokban Emmanuel Macron államfő részvételével.

MTI