USA - Ezentúl az állampolgárságra is rákérdeznek

2018. március 27. 21:14

Az Egyesült Államokban 2020-ban tartandó népszámláláson rákérdeznek az állampolgárságra is. Kalifornia állam máris beperelte emiatt a kormányt.

A kérdőív összeállításáért felelős amerikai kereskedelmi minisztérium kedden közleményben tudatta: Wilbur Ross tárcavezető úgy döntött, az igazságügyi minisztérium kérésére a következő népszámláláson az Egyesült Államokban élőktől megkérdezik az állampolgárságot is. Az igazságügyi tárca a választási törvény szigorú alkalmazása mellett van.



" Wilbur Ross eltökélt abban, hogy a teljes és pontos információk összegyűjtése - ami elengedhetetlen a kormányzati célok megvalósításához - többet nyom a latban a lehetséges, korlátozott mértékben kedvezőtlen hatásoknál" - fogalmazott a minisztérium közleménye.



Az Egyesült Államokban az alkotmány értelmében tízévente tartanak népszámlálást, a következő 2020-ban esedékes. Ekkor megszámlálják az Egyesült Államokban élő valamennyi embert. A cenzus adataira támaszkodva határozzák meg az egyes tagállamok választókerületeit a szövetségi és a helyi választásokra, valamint a népszámlálás adatai a meghatározók a szövetségi pénzalapok odaítélésekor az egyes településeknek, közösségeknek.



A népszámlálási kérdőíven utoljára 1950-ben szerepelt az állampolgárságra vonatkozó kérdés.



A döntést bírálók azzal érvelnek, hogy ez elbátortalanítaná a bevándorlókat a népszámláláson való részvételtől és lehetőséget adna a választási körzetek republikánusoknak kedvező átszabására is.



Kalifornia állam, ahol nagy a bevándorló közösségek lélekszáma, kedden bírósági keresetet nyújtott be a kereskedelmi minisztérium és a népszámlálással foglalkozó hivatal ellen. Xavier Becerra, kaliforniai államügyész azzal érvelt: mivel a bevándorlók aggódnak amiatt, hogy nem tudják, az adatokat hogyan és mire használják fel, valószínűleg nagy számban távol maradnak a népszámlástól, így a kormányzat nem tudja megfelelően felmérni az ország lakosságát, nem képes számba venni az Egyesült Államokban élő valamennyi embert, ez pedig alkotmányellenes.



A The Washington Post kommentárja szerint, ha a népszámláláskor kevesebb embert vesznek jegyzékbe, akkor az országos választásokon Kalifornia legalább egy képviselői helyet elveszíthet, országos szinten pedig mindenütt a republikánusok felé billenhet el a mérleg.



A kormány döntése mindazonáltal nem volt meglepetés az amerikai közéletben. Az oknyomozó újságírással foglalkozó ProPublica már tavaly decemberben megírta, hogy az igazságügyi minisztérium felkérte a népszámlálási hivatalt a most bejelentett változtatásra.

MTI