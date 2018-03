Karácsony: vissza fogom hozni Magyarországra a békét

2018. március 27. 22:44

Ha a választók akaratából miniszterelnök leszek, az első dolgom az lesz, hogy visszahozzam Magyarországra a békét - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje kedden Szekszárdon.

Karácsony Gergely szerint a béke volt az első, amit Orbán Viktor elvett a magyar emberektől.



Az ellenzéki politikus a város piactéri közösségi házában rendezett választási fórumon azt mondta: "Orbán Viktor egy hangos, erőszakos kisebbséget képvisel, akik ellopták a nemzet vagyonát az elmúlt nyolc évben". Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a félrevezetett embereknek megbocsátanak, de azoknak, "akik félrevezették őket, közben lopott pénzből kampányolnak, és (...) azt állítják, hogy a változást akarók a haza ellenségei, nem".



Akárhány óriásplakáton hirdetik, hogy el akarjuk bontani a határkerítést, nem igaz; akárhány sajtótájékoztatón mondják el, hogy be akarjuk telepíteni a menekülteket, nem támogatjuk a kötelező kvótát - jegyezte meg. Közölte azt is, hogy a Fidesz elmúlt napokban tett "tíz hamis állítása" miatt feljelentést tesznek.



Az ellenzéki politikus azt mondta, programja egyszerű: "nem fognak lopni", az egészség mindenkinek jár, a jó iskolánál nincs fontosabb, az embereket megilleti a normális nyugdíj és a tisztességes fizetés. Ezeket azért nem lehet ma megvalósítani, mert "rossz emberek" kezében van a kormányzás - fogalmazott.



Hangsúlyozta, hogy aki változást akar, és azt, hogy "április 9-én fellélegezhessünk", annak az esélyes ellenzéki jelöltre és szövetségre kell szavaznia.



Az ellenzéki együttműködésről azt mondta: tudja, hogy Hadházy Ákos, az LMP szekszárdi képviselőjelöltje "megállapodáspárti, de még nem jött létre megállapodás". Karácsony Gergely arra kérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak az MSZP-s Harangozó Tamásra, mert "vagy ő nyeri meg a választást, vagy Fidesz jelöltje".



Felhívta a figyelmet: az, amit az elmúlt nyolc évben a Fidesz megvalósított, a Jobbik programjához hasonlít. "A Jobbik mondta azt, hogy el kell venni a nyugdíjpénztári megtakarításokat, le kell szállítani a tankötelezettség korhatárát, államosítani kell a tankönyvpiacot" - sorolta.



Harangozó Tamás, az MSZP-Párbeszéd szekszárdi képviselőjelöltje Karácsony Gergely beszéde előtt közölte: az MSZP egy hónapja Szekszárdon is visszalépett volna, ha az LMP országosan hajlandó lett volna koordinálni. Arra kérte Hadházy Ákost, hogy péntekig mondja ki "az utolsó igent vagy nemet". Ha nem érkezik válasz, akkor arra kérem, hogy tegye meg, amit ígért, és lépjen vissza a javamra - jelentette ki Harangozó Tamás.



A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Karácsony Gergely felidézte: az MSZP-Párbeszéd képviselői kedden kezdeményezték az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának összehívását, miután egy, az FBI által, vádalku keretében védett magyar fiatalembernek terhelő adatai vannak a magyar kormány működésével kapcsolatban. A Fidesz válasza erre az volt, hogy nem jönnek el az ülésre, pedig egy ilyen ügyben a kormánynak kellett volna kezdeményeznie a bizottság összehívását - mondta.



Megemlítette azt is, fontos lenne tudnia a közvéleménynek, hogy miért tiltottak ki Magyarországról az elmúlt napokban egy orosz diplomatát. Ennek kapcsán a honvédelmi és rendészeti bizottság összehívását követelik - tette hozzá.

MTI