Lázár: Orbán Viktor a jó választás

2018. március 27. 22:58

Magyarország vezetését végső soron egy emberre kell bízni április 8-án - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Székkutason, hozzátéve: biztos benne, hogy Orbán Viktor a jó választás.

Lázár János a Csongrád megyei községben Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel közösen tartott választási fórumon úgy fogalmazott, "akik velünk szemben állnak, nem képesek vezetni az országot, sőt, méltatlanok ennek a közösségnek a képviseletére".



A politikus több mint kétszáz érdeklődő előtt felidézte, 1994 óta minden választás alkalmával világos volt, kik harcoltak az ország vezetéséért. Jelenleg azonban az embereknek fogalmuk sincs arról, mi a másik lehetőség - mondta.



"Országépítő kormány vagyunk, azok, akik a másik oldalon állnak, csak rombolni tudnak, gyűlölettel politizálnak" - fogalmazott a miniszter, hozzáfűzve: e között a két út között kell választani. Orbán Viktor, vagy nem, ez lesz a kérdés - jelentette ki Lázár János.



A térség fideszes országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus elmondta, Székkutas Csongrád megye legjobban fejlődő kistelepülése, az elmúlt négy évben négymilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a kétezer lakosú községben. A faluban ma már mindenki dolgozik, aki akar.



A miniszter közölte, a Fidesz terve, hogy 2022-ig minden városban és községben az összes belterületi út legyen aszfaltozott. Székkutason ez két kilométernyi utcát jelent - mondta a politikus, aki a település belvízrendezésének folytatására is ígéretet tett.



Fazekas Sándor közölte, hét év alatt másfélszeresére nőtt a magyar mezőgazdaság kibocsátása, a hazai agrárium növekedése az unióban az első három között van.



A földművelésügyi miniszter rámutatott, a kormány sikeresen képviselte a magyar gazdák érdekeit az Európai Unióban, ennek köszönhetően a hazánkba érkező támogatás 35 százalékkal nőtt.



A közös agrárpolitika átalakulóban van, a Fidesz és a KDNP elkötelezett a jelenlegi rendszer fenntartása mellett - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy egyaránt szükség van a területalapú és a vidékfejlesztési támogatásokra.



A mezőgazdaság talpra állítása a foglalkoztatási adatokban is megmutatkozik, 50 ezer munkahely jött létre a mezőgazdaságban, további 22 ezer az élelmiszeriparban. A nettó átlagkereset a mezőgazdaságban 50, az élelmiszeriparban 58-60 százalékkal nőtt - sorolta a miniszter.



Fazekas Sándor elmondta, az ellenzéki pártok programjában gazdaellenes lépések szerepelnek: az MSZP erőszakos szövetkezetesítést tervez, a DK programja támogatná a spekulánsok földhöz jutását, azzal pedig, hogy lehetővé tenné a jogi személyek vásárlását, kinyitná a kiskaput a külföldiek előtt, a Jobbik pedig visszavenné a gazdáktól az általuk megvásárolt állami földeket.



MTI