Második mérkőzésén is kikapott Leekens válogatottja

2018. március 27. 23:31

Második felkészülési mérkőzését is elveszítette Georges Leekens labdarúgó-válogatottja: a magyar együttes kedd este 1-0-ra kapott ki Skócia csapatától a Groupama Arénában.

Eredmény:

Magyarország-Skócia 0-1 (0-0)



Groupama Aréna, 9000 néző, v.: Harald Lechner (osztrák)

gólszerző: Phillips (48.)

sárga lap: Szalai (46.), Elek (66.), Otigba (91.), illetve McGregor (42.), Mulgrew (49.), McGinn (86.)



Magyarország: Gulácsi Péter - Fiola Attila, Otigba Kenneth, Guzmics Richárd - Lovrencsics Gergő, Pintér Ádám (Elek Ákos, a szünetben), Kleinheisler László (Pátkai Máté, 67.), Hangya Szilveszter (Szabó János, a szünetben) - Varga Roland (Nikolics Nemanja, 83.), Szalai Ádám (Böde Dániel, 77.), Dzsudzsák Balázs (Németh Krisztián, 58.)



Skócia: Alan McGregor - Jack Hendry, Charlie Mulgrew, Scott McKenna - Ryan Fraser (Callum Paterson, 82.), John McGinn, Callum McGregor (Jason Cummings, 93.), Andrew Robertson (Barry Douglas, 67.) - Stuart Armstrong (Kenny McLean, 70.), Matt Phillips (Oliver McBurnie, 84.), James Forrest (Ryan Christie, 77.)



I. félidő:



39. perc: a magasan szálló labdára Kleinheisler rossz ütemben csapott le, letarolta a 16-os sarkán álló Frasert, majd Mulgrew bal sarokra tartó büntetőjét Gulácsi hárította.



II. félidő:



48. perc: tetszetős skót akció végén Fraser élesen középre passzolt a jobb oldalról, a labda Otigbáról Phillips elé pattant, a csatár pedig hat méterről a kapu bal oldalába lőtt (0-1).

71. perc: Szalai szerzett labdát az utolsó skót védőtől, de ziccerben a kapusba lőtt. A kipattanó labda még a jobb oldalról is visszajött, de Szalai perdítése elkerülte a kaput.



Hasonló előjelekkel készült a két csapat a mérkőzésre, hiszen mindkét oldalon hazai vereséggel mutatkozott be a szövetségi kapitány: pénteken Georges Leekens csapata 3-2-re a kazahoktól, az Alex McLeish vezette skót együttes pedig a vb-résztvevő Costa Ricától 1-0-ra kapott ki.

A találkozó előtt békés és barátságos hangulat uralkodott a stadion körül, a leginkább skótkockás szoknyát viselő vendég drukkerek nagy örömmel "pacsiztak" az ő szektoruk közelében gyülekező, főként általános iskolásokból álló magyar szurkolókkal, de volt aki a készenléti rendőrség tagjával akart közös képet kissé illuminált állapotban.



A magyar fanatikusok egy Grosics Gyulától, az Aranycsapat legendás kapusától származó idézettel üzentek a játékosoknak: "A játékosok még véletlenül se higgyék azt, hogy ők tisztelik meg a közönséget, hanem éppen fordítva. A játékos érezze magát megtisztelve, hogy egy nemzet színeit képviselheti a nagyvilágban."



Az újságíróknak kiosztott felállás szerint Georges Leekens a 3-4-3-as taktikát választotta, azonban rögtön a kezdés után kirajzolódott, hogy ez sokkal inkább egy 5-3-2-es formáció, melynek lényege a biztonságos védekezés.



Ami a hátsó alakzatot illeti, a belga szakembernek sikerült stabilizálnia a helyzetet, mivel a skótoknak egyetlen kidolgozott lehetőségük sem volt, ugyanakkor ez a támadások rovására ment, ugyanis nem ért fel megfelelő számú segítség az elöl nagyot küzdő Szalai Ádám mellé. A vendégek a szünet előtt így is megszerezhették volna a vezetést, de Kleinheisler László hibáját a büntetőt hárító Gulácsi Péter kijavította. Közvetlenül a szünet előtt Guzmics Richárd járt még közel a gólszerzéshez, de fejesét egy gólvonalon helyezkedő skót mentette.



A második félidőre a skótok jöttek ki támadóbb szellemben, s gyorsan meg is szerezték a vezetést. A magyarok Varga Roland révén két jó lövéssel tudtak csupán válaszolni. Ezt követően jó darabig csak vergődött a magyar csapat, Szalai Ádám azonban így is egyenlíthetett volna, de nem tudta gólra váltani a skót csapatkapitány ordító hibáját.

A hajrában ment ugyan előre a magyar válogatott, de teljesen ötlettelen beívelésekkel próbálkozott, így az egyenlítésre nem volt esélye.



Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya értékelését azzal kezdte, hogy nem boldog a vereség után, de szerinte nagy volt a különbség a mostani és a pénteki, kazahok elleni meccs között.



"A mai mérkőzésen jó taktikával játszottunk, nem adtunk ajándék helyzeteket az ellenfélnek. Jól játszottunk, helyzeteink voltak, és láttam azt a fejlődést, amit a legutóbbi találkozón nem" - mondta a belga szakember.



A kapitány szerint önbizalmat adhat játékosainak a mostani teljesítmény.



"Jól sikerült a három belső védős felállás, pedig azt hittem, ez még korai lesz. A legfontosabb dolog, hogy a futball, amit ma játszottunk, sokkal jobb volt" - zárta értékelését Leekens.



"Nagyon jó érzés volt végre a hálóban látni a labdát" - mondta Alex McLeish, a skót válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint csapata összességében végig kézben tartotta a mérkőzést. - Az újoncok jól teljesítettek, és szerencsére nem viselte meg a csapatot a kihagyott tizenegyes sem.



A szakvezető kiemelte, hogy a vezető gólt követően sem álltak le.



"Georges Leekenst ismerem még Belgiumból, tapasztalt edző, meg fogja találni azt a győztes formulát, amely ezeknek a játékosoknak a legmegfelelőbb" - mondta Alex McLeish.



A magyar válogatott legközelebb június 6-án a fehérorosz csapattal játszik felkészülési mérkőzést.

Nikolics: harcoltunk, de a foci nemcsak erről szól

Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint "benne volt a döntetlen" a Skócia elleni felkészülési mérkőzésben, melyen 1-0-ra kikapott a csapat, de azt is megjegyezte, hogy leginkább csak küzdött, s nem játszott jól az együttes.

"Bármit mondanék, az kifogás lenne és alibi, amit nem akarok keresni. Négy nap alatt kétszer vesztettünk, ezt nehéz feldogozni, bár a mai meccsen egy döntetlen benne volt a játékban" - hangsúlyozta Nikolics a Groupama Arénában.



"Ma harcoltunk, küzdöttünk, de a foci nemcsak erről szól, nem elég csak futni. Gólokat kell szerezni, és szép játékot mutatni" - fejtette ki a Chicago Fire csatára, aki csereként lépett pályára a hajrában. - "Ezt a sportot gólokra játsszák, ha csak futni és harcolni akarunk, akkor rossz sportágat választottunk."



A második félidőre beállt védő, Szabó János arról beszélt, hogy megviseli a játékosokat a vereség. "A mai meccsből azt szűrném le, hogy igyekeztünk, mentünk, csináltuk, de nem jött össze az egyenlítés" - mondta.



"A mai találkozó jobban nézett ki, mint a pénteki, de legyünk őszinték, nem volt nehéz" - szögezte le Elek Ákos. Hozzátette, a csapat kompaktabb volt, a védekezés helyenként jól működött. Véleménye szerint a kazahok ellen nem érdemeltek döntetlent, ez most reálisabb lett volna.



"Jó lenne, ha ez a fajta hozzáállás megmaradna, és ehhez jobb játékot hozzá tudnánk tenni, akkor sikeresebbek lehetünk a jövőben. Ma nem volt nehezebb jobban játszani, de a két vereség nem néz ki jól" - ismerte el Elek.



Arra a kérdésre, hogy a csapatnak szüksége lenne-e egy játékmesterre, aki összefogja az együttest, azt felelte, egy ilyen játékos most hiányzik a keretből.



"Ilyen most nincsen, de nem is lesz szerintem egy ideig. Felesleges Gera Zoli utódját keresni, mert ő egy zseni, ahogy Zlatan Ibrahimovicot sem tudja pótolni a svéd válogatott, úgy mi sem fogjuk tudni" - fejtette ki a középpályás.

MTI