Kim Dzsong Un a kínai államfővel tárgyalt Pekingben

2018. március 28. 10:52

Kim Dzsongun észak-koreai vezető háromnapos nem hivatalos látogatást tett Pekingben, megbeszéléseket folytatott Hszi Csin-ping kínai államfővel, és megerősítette, hogy kész tárgyalni Donald Trump amerikai elnökkel - közölte szerdán a kínai állami média.

„A Koreai-félsziget atommentesítésének problémája megoldható, ha Dél-Korea és az Egyesült Államok jó szándékkal reagál az erőfeszítéseinkre, és megteremti a béke és a stabilitás légkörét” – mondta a kínai elnökkel folytatott megbeszélésén Kim Dzsong Un, akinek szavait a központi televízió és a Hszinhua hírügynökség is idézte. „Kim Ir Szen és Kim Dzsong Il végakaratával összhangban tevékeny erőfeszítéseket fogunk tenni a Koreai-félsziget atommentesítésére. Ez az álláspont nem változhat” – szögezte le az észak-koreai vezető.

Kim Dzsong Un kínai látogatása vasárnaptól szerdáig tartott, és elkísérte őt a felesége, Zsi Szol Dzu is. A kínai hírügynökség felvételeket is közölt Kim és Hszi kézfogásáról a két ország nemzeti lobogója előtt. A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség jelentése szerint Kim Dzsong Un phenjani látogatásra hívta meg a kínai elnököt, amit ő el is fogadott.

Hét éve nem járt külföldön Kim Dzsong Un?

Az észak-koreai vezető első pekingi és egyben első külföldi útjáról már az elmúlt napokban felröppentek meg nem erősített hírek a nyugati és a dél-koreai sajtóban, miután olyan különvonat futott be egy pekingi pályaudvarra, amilyennel Kim apja, Kim Dzsong Il utazott a kínai fővárosba 2011-ben. Kim Dzsong Un ugyanabban az évben vette át az ország vezetését, és azóta nem járt külföldön, legalábbis a nyilvánosság nem tud róla.

Hírügynökségek által megszólaltatott szakértők szerint Kim Dzsong Un pekingi útja a két Korea, illetve Észak-Korea és az Egyesült Államok csúcstalálkozójának előkészítését szolgálja. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy a kínai kormány kapcsolatba lépett a Fehér Házzal, és tájékoztatta Kim Dzsong Un pekingi látogatásáról. A szóvivő szerint a koreai fejlemények újabb bizonyítékai annak, hogy a lehető legnagyobb nyomásgyakorlás megteremti a párbeszédhez szükséges légkört.

Phenjannak fel kell adnia nukleáris és rakétaprogramját

A japán kormányfő közölte: Tokió „részletes beszámolót” kér Pekingtől a Kim Dzsong Un és Hszi Csin-ping közötti megbeszélésről. Abe Sindzo egy parlamenti bizottság előtt beszélve szerdán azt is hozzátette: úgy véli, most olyan helyzet alakult ki, amelyben az észak-koreai fél keresi a párbeszéd lehetőségét. Hangsúlyozta, hogy Phenjannak teljes mértékben és visszafordíthatatlanul fel kell adnia nukleáris és rakétaprogramját.

A szöuli országegyesítési minisztérium pozitívan értékelte a Phenjan és Peking közötti javuló kapcsolat jeleit. A tárca szóvivője elmondta: a kínai-észak-koreai viszony javulása segíteni fogja a phenjani atomprogram körüli vita megoldását és a béke megteremtését a Koreai-félszigeten.

A nemzetközi jog szerint 65 éve tart a háború

Az év eleje óta az enyhülés jelei mutatkoznak a Koreai-félszigeten. Részben a téli olimpia által nyújtott alkalmat kihasználva Phenjan számos békülékeny gesztust tett, amelyeket Dél-Korea kedvezően fogadott. A szöuli elnöki hivatal március elején jelentette be, hogy Mun Dzse In dél-koreai államfő és Kim Dzsong Un április végén találkozik a két országot elválasztó demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban.

Kim Dzsong Un első számú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt első titkára, miután megmászta a „szent helyként” tisztelt Pektu-hegyet (Fotó: MTI/EPA/KCNA)

Előzőleg Phenjanban tárgyalt a dél-koreai elnök küldöttsége, élén Csung Jui Jonggal, a szöuli nemzetbiztonsági hivatal vezetőjével. A koreai háború 1953-ban nem békekötéssel ért véget, hanem csupán tűzszüneti egyezménnyel, így a két Korea nemzetközi jogilag azóta is háborúban áll egymással. A két Korea harmadik alkalommal tartana csúcstalálkozót: 2000-ben és 2007-ben Kim Dzsong Il tárgyalt dél-koreai elnökökkel.

