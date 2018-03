LMP: Orbán Viktor nem tiszteli a nőket

2018. március 28. 15:50

Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint Orbán Viktor kormányfő nem tiszteli sem a nőket, sem a gyermekeket, ezért nem mondhatja magáról, hogy tiszteli a családokat.

Szél Bernadett szerdán a fővárosi Blaha Lujza téren ismertette pártja családpolitikai elképzeléseit sajtótájékoztató keretében.



Bírálta a miniszterelnököt, amiért egy rádióinterjúban szerinte arról beszélt: bár a nők kevesebb tiszteletet érdemelnek, csupa férfiakból álló kormánya több tiszteletet ad nekik, mint amennyi kijárna. Kifogásolta azt is, hogy a kormányfő egy óvodában tett látogatásáról tett fel fotókat és videót a közösségi oldalára, ezzel visszaélt a gyermekek kiszolgáltatottságával, propagandacélokra használta őket.



A gyermekek érdeke mindenek felett áll - szögezte le Szél Bernadett, aki nemzeti konszenzust szeretne ebben a kérdésekben.



Pártja növelné a nők számát a döntéshozó pozíciókban, és egyenlő elismerést biztosítana számukra a munkaerőpiacon. Közölte azt is: minden, a Fidesz által bevezetett családtámogatást meghagynának, sőt azokat bővítenék. Mind a családi pótlék összegét, mind az adókedvezményt növelnék.



Szerinte az egyszülős családok elszegényedésének kockázata épp olyan magas, mint a nagycsaládoké, ezért mindkét családtípust fokozottan kell segíteni. Úgy ítélte meg, ebben a kérdésben Orbán Viktor "direkt néz félre", a KDNP vélhetően ideológiai okokból szorította háttérbe a témát.



Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes szerint a Fidesz az idős korosztályt is becsapja. Több mint 1 millió ember nyugdíja nem éri el a havi 100 ezer forintot, keveseké viszont igen magas - jelentette ki, bírálva, hogy a nyugdíjemelést nem az idősek fogyasztói kosarának árváltozásához igazítják. Közölte: pártja a nyugdíjminimumot első lépésben 50 ezer forintra emelné a mostani 28 ezer 500-ról, később tovább növelné azt.



A Jobbikon belüli harccal kapcsolatos kérdésre Szél Bernadett azt felelte: 12 nappal a választások előtt örülne, ha minden párt azzal foglalkozna, hogy a lehető legtöbb szavazó részt vegyen a választáson, az LMP ezzel foglalkozik.



Arra a hírre, miszerint Czeglédy Csaba finanszírozhatta a veszprémi Kész Zoltán kampányát, azt felelte: "óva intenék mindenkit attól, hogy a propagandasajtóban megjelent írásokat hírekként aposztrofálja". Az LMP Magyarország egyetlen oligarchamentes pártja, itt garantáltan tiszta kezű politikusok dolgoznak - tette hozzá.



Hadházy Ákos édesanyjának korábbi földvásárlási szándékát firtató kérdésre úgy felelt: elnöktársa ellen nagyon mocskos karaktergyilkosság zajlik. Ezen nem kell csodálkozni, több mint száz korrupcióinfót tartott, ahol igazolta a fideszesek korrupciós ügyeit - jelentette ki.

