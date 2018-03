MSZP: csak április 8-a után derülhet fény a kopaszügyre

Az MSZP sajtófőnöke szerint a rendőrség és az ügyészség alkalmatlan arra, hogy az úgynevezett kopaszügyet felderítse, ezt már nem is várja tőlük. Nyakó István abban bízik, hogy április 8-án a magyar nép megadja a felhatalmazást ennek az ügynek és a közvagyonból történt lopásoknak, illetve csalásoknak a kinyomozására.

Az ellenzéki politikus szerdán, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti székháza előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, "egy beismerő vallomással" bővült az ismeretük a 2016. február 23-án az NVI előtt történtekről, amikor kopasz férfiak megakadályozták, hogy időben leadja népszavazási kezdeményezését a vasárnapi boltzárról.



Nyakó István annak kapcsán beszélt erről, hogy a Ferencváros futballcsapatának korábbi szurkolói koordinátora interjút adott a Hír TV egyik műsorának. Sajtóhírek szerint a férfihoz köthető emberek akadályozták meg a szocialista politikust abban, hogy elsőként érjen az NVI időbélyegzőjéhez.



Nyakó István úgy fogalmazott: "a NVI előterében én megéreztem akkor, mit jelent a fideszes terror". Szerinte kiderült, hogy a Fidesz ahova nem tud rendőröket küldeni, oda elküldi a kopaszait, a rohamosztagosait.



A sajtófőnök szerint Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek a szerdai kormányinfón válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy Kubatov Gábor meddig vezeti még a Fidesz igazgatójaként, alelnökeként a rohamosztagosokat.



Kitért arra is, hogy a bíróság már korábban helyt adott pótmagánvádas kezdeményezésének az ügyben. Erre a tárgyalásra tanúként kell meghívni a volt szurkolói koordinátort, és ha terhelő vallomást tesz Kubatov Gáborra, akkor neki is meg kell jelennie a bíróság előtt - mondta.



Nyakó István közölte, az elmúlt időszakban más rohamosztagosokat is lehetett látni, ők gárdamellényben járkáltak.



Nagyon szomorú lenne - folytatta - , ha csak két választás lenne Magyarországon: a Fidesz kopaszai vagy a Jobbik gárdamellényesei. Van harmadik megoldás is, Karácsony Gergelynek hívják - hangoztatta.

