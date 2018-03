2019 végére újul meg a Blaha Lujza tér

2018. március 28. 16:03

Mintegy kétmilliárd forintból várhatóan 2019 végére valósulhat meg a fővárosi Blaha Lujza tér rekonstrukciója.

Tarlós István főpolgármester szerdán budapesti sajtótájékoztatón közölte: a fővárosi költségvetésben 1,8 milliárd forintot különítettek el a VIII. kerületi kereskedelmi és közlekedési csomópont rekonstrukciójára, és várhatóan még ebben az évben elvégzik a tervezési feladatokat.



A Blaha Lujza tér jelentős, alapvető arculatváltáson megy majd keresztül. A tervek szerint megszüntetik a téren a szervizutat, a parkolót, növelik a zöldterületet, felújítják az aluljárót, megtörténik a környező utcák forgalomtechnika felülvizsgálata. Továbbá teljes körű akadálymentesítés is lesz - mondta el a főpolgármester, aki hangsúlyozta: az a cél, hogy a közterületi élet élvezhető helyszínévé váljon a Blaha Lujza tér.



Tarlós István megjegyezte azt is, hogy hamarosan "terítékre kerül" az Orczy tér rekonstrukciója is.



Szólt arról, hogy a kormány, a városvezetés és a főváros választott köztestületének együttműködése eredményeképpen a többi között befejezték a 4-es metrót, megkezdődött a 3-as metró felújítása, elindították az árvízvédelmi munkákat, valamint csaknem száz százalékban megvalósult a budapesti szennyvízcsatornázás. Szintén a kormányzattal való együttműködésnek köszönhető a Margitsziget valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése - mondta főpolgármester.



Tarlós István kijelentette: "egy árva szó" nem igaz abból, hogy a kormányzat és a főváros nem működik együtt. "Egy tárgyilagos leltár készítése szükséges csupán ahhoz, hogy valaki megállapíthassa: éppen a kormány és a budapesti városvezetés együttműködése eredményeképpen (...) több minden történt hét és fél év alatt Budapesten, mint előtte évtizedekig" - fogalmazott.



Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) józsefvárosi polgármester elmondta, a kormány forrást biztosított arra, hogy a Corvin áruház alumínium borítását elbontsák és az áruház eredeti homlokzata megújuljon. Ez reményeik szerint a tér rekonstrukciójával egyidejűleg megtörténik majd - tette hozzá.



Azt mondta, naponta 200-300 ezer ember érinti közlekedése során a Blaha Lujza teret, amelynek felújításával egy régi adósságot törleszt a főváros és a kerület.



Kocsis Máté kitért arra is, hogy az elmúlt években a Józsefváros Újjáépül program keretében számos közterület újult meg. Minden jelentősebb, nagyobb teret igyekeztek használhatóbbá, élhetőbbé tenni - mondta.



Kérdésre válaszolva közölte, a tervezésnél nagy hangsúlyt kap, hogy a rekonstrukció alatt a villamosok zavartalanul közlekedhessenek és a metróállomás használható legyen. Továbbá a tervek szerint a keresztirányú forgalom is zavartalan marad, az átmenő gépjárműforgalmat maximum részlegesen korlátozhatják majd.

