Kolozsvár - Mátyás királyt idézik az idei fesztiválon

2018. március 28. 16:08

Az augusztusban tartandó Kolozsvári magyar napok több rendezvénye irányítja rá a figyelmet az 575 éve Kolozsváron született Mátyás királyra - jelentették be a rendezvény szervezői egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón.

A sajtótájékoztatóról kiadott közlemény szerint az augusztus 19. és 26. között tartandó kilencedik Kolozsvári magyar napok mottójának a Vivat Mathias! jelszót választották. A rendezvénysorozat nyitógáláján a budapesti Újszínház Országjáró Mátyás király című zenés históriás játékát mutatják be, és az előadást egy nappal később a gyerekközönségnek is megismétlik. Mátyás király udvara a fesztivál két helyszínén is felelevenedik: a Bánffy-palota udvarán felállított Mátyás-színpadon napközben régizenei koncertekkel, tematikus műsorokkal idézik fel a reneszánsz kort, a Romkertben pedig az Emese park épít középkori falut Mátyás korabeli kellékekkel, viseletekkel, építményekkel, szerszámokkal.



Gergely Balázs főszervező elmondta: a Kolozsvár főterén felállítandó nagyszínpadon szerdán a 25 éves kolozsvári Knock Out zenekart és Lovasi András életműkoncertjét, csütörtökön Rúzsa Magdit és Keresztes Ildikót nézheti, hallgathatja a közönség. Péntek este a Piramis-évek címmel az egykori legendás Piramis rockegyüttes két emblematikus tagja, Révész Sándor énekes és Závodi János szólógitáros lép fel nagyzenekari kísérettel. Szombaton Erdély egyik legismertebb zenekara, a Bagossy Brothers Company, majd Demjén Ferenc lép a színpadra. A kulturális fesztivál zárónapján, ezúttal teljes felállásban visszatér Kolozsvárra a 100 Tagú Cigányzenekar.



Gergely Balázs elmondta: a tavalyi magyar napokon úgy tapasztalták, hogy felaprózódott a közönség figyelme a főtéri nagyszínpad és a sétatéri kisszínpad között, ezért Sétatér idén már csak kisebb koncertek helyszíne lesz. Ott napközben gyermekfoglalkozások, kulturális programok és kényelmes pihenőövezetek csábítják majd a közönséget.



Szabó Lilla programigazgató elmondta: a tordai vallásszabadság kinyilvánításának a 450. évfordulójáról a történelmi magyar egyházakkal összefogva emlékeznek majd meg. A programigazgató hozzátette: a legnagyobb programcsoportok - kiállítások, irodalmi programok, gyermekprogramok, komolyzenei koncertek, városnéző séták, stb. - változatlan formában gazdagítják a 9. Kolozsvári magyar napokat.

MTI