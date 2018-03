Az LMP visszavonja Barta János jelöltségét

2018. március 28. 18:23

Az LMP felfüggeszti Barta János párttagságát és visszavonja jelöltségét, miután a választáson a főváros XIV. kerületében induló jelölt elismerte: a Fidesz is gyűjtött számára ajánlásokat.

A párt szerdán azt közölte az MTI-vel: a Fidesszel semmilyen együttműködés nem megengedhető.



A Fidesz számtalan helyen bizonyíthatóan visszaélt az állampolgárok személyes adataival, ehhez egy ellenzéki párt sem asszisztálhat, sőt ha bárki ilyet tapasztal, akkor feljelentést kell tenni - írták.



Mivel Barta János a fenti elvárásoknak nem tett eleget, ezért a párt elnöksége felfüggeszti a párttagságát, megindítja a kizárási eljárást, és nem tekinti az LMP hivatalos jelöltjének.



Barta János a Civil Rádió szerda reggeli műsorában mondta, hogy a Fidesz is gyűjtött számára aláírást, "annak ellenére, hogy nem kértem. Meg is lepődtem rajta". Szerinte azért tette ezt a kormánypárt, mert az ellenzék megosztottságában érdekelt. Közölte azt is: nem volt szükség ezekre az ajánlásokra, hamarabb leadták azokat, mint ahogy "az ő adagjuk befutott".

MTI