Demján Sándorra emlékeztek a pályatársak

2018. március 28. 18:28

Demján Sándor sokszínű, mozgalmas, kreatív munkáját, karitatív tevékenységét és offenzív vállalkozói magatartását emelte ki Csányi Sándor, Hernádi Zsolt és Parragh László az MTI-nek, akik üzlettársként, barátként és példaképként tekintettek a hétfőn elhunyt vállalkozóra.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója szerint Demján Sándor dinamizmusának, kreativitásának és nagyvonalúságának köszönhetően egész pályafutása alatt kiemelkedett a hazai vállalkozói mezőnyből, már a rendszerváltás előtt a vállalkozók példaképévé vált. "Én tőle tanultam, hogy ha nyerni akarok, offenzívnak kell lennem, mert a defenzív emberek nem kockáztatnak, nem élnek a lehetőségeikkel, ezért általában veszítenek" - mondta.



Demján Sándor örökségét nemcsak a nevéhez kötődő épületek testesítik meg szavai szerint, hanem az a menedzsmentfilozófia is, amelyet több vállalkozói generáció visz tovább. Ez a filozófia a tisztességre és az üzleti partnerek tiszteletére épül - hangsúlyozta Csányi Sándor.



"Mindannyiunk számára mintaértékű, hogy nem felejtette el, honnan indult: karitatív tevékenysége a tehetséges, de nehéz helyzetű gyerekek támogatására koncentrált, igyekezett minél több fiatalnak esélyt teremteni. Jó ember volt és jó barát, akire mindig számíthattam, hiányozni fog" - mondta.



Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Demján Sándor olyan dolgos ember volt, aki tekintetét a jövőbe vetette, aki úgy alkotott, hogy tudta, munkájának gyümölcsét nem csak ő fogja élvezni. Hernádi Zsolt először az egyetemen hallott Demján Sándorról azoktól az évfolyamtársaktól, akik az általa kezdeményezett Skála Ösztöndíj Programban részt vettek. Szerette tehetségekkel körülvenni magát - idézte fel az olajipari vállalat vezetője.



Erős hitet sugárzott és képes volt meggyőzni, bevonni olyanokat is, akik inkább a stagnálást, a "csak ne történjen semmi" gondolatát képviselték - mondta, és hozzátette, nem érdekelte, hogy szeretik-e vagy sem, csak a meggyőződése hajtotta.



"Hiányozni fog a kigombolt ingnyakhoz kötött nyakkendője, a mozdulat, ahogy szemüvegét igazította, mosolya és hite" - jegyezte meg Hernádi Zsolt.



Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint, amit Demján Sándor vállalkozóként megalkotott a 20. században szinte példa nélküli. Felidézte, hogy például a Soroksári út neki köszönheti új arculatát, az ott álló új építmények, beleértve a Művészetek Palotáját és a Nemzeti Színházat, mind Demján Sándorhoz köthetőek. Felvetette, érdemes lenne megfontolni a sugárút átnevezését Demján Sándor útra.



Demján Sándor felépített egy munkaadói szervezetet, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségét (VOSZ), ennek ellenére a kamarára nem riválisként tekintett, hanem együttműködött vele - idézte fel az MKIK elnöke. Közösen valósították meg például a Széchenyi Kártya Programot, amely azóta is sikeresen működik; a program keretében tavaly 206 milliárd forintot helyeztek ki - emlékeztetett.



"A kisebb vállalkozásokat segítő hitelprogramot gyakorlatilag kézfogással indítottuk" - osztotta meg egyik emlékét Parragh László. Demján Sándor, mint minden nagy ember, megosztó személyiség volt, kőkemény üzletember, a saját értékrendszere szerint cselekedett, de volt benne becsület - összegezte.



Demján Sándor a Gránit Pólus Csoport alapító elnöke, a VOSZ ügyvezető elnöke, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke volt.



Nagyvállalkozóként feladatának tekintette a kultúra támogatását, 2003-ban létrehozta a Prima Primissima Díjat.



Az üzletember 1943. május 14-én született a szatmári Börvelyen. Szakmai karrierjét 1965-ben, a Fejér Megyei ÁFÉSZ-nél kezdte. Pályája során számos cég létrehozásánál bábáskodott: 1973-ban ő indította a Skála áruházláncot, 1986-ban megalapította a Magyar Hitelbankot. Nevéhez fűződik a Gránit Pólus Csoport, a Gránit Bank, a TriGránit Csoport megalapítása.



Demján Sándor 2018 március 26-án, hétfőn halt meg, 75 éves korában.

MTI