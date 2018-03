Theresa May telefonon fejezte ki elismerését Trumpnak

2018. március 28. 20:59

Theresa May brit miniszterelnök szerdán, Donald Trump amerikai elnökkel tartott telefonbeszélgetésében örömmel nyugtázta, hogy az Egyesült Államok a Szkripal-ügy miatt kiutasított 60 orosz diplomatát.

A Downing Street szóvivőjének tájékoztatása szerint May az általa kezdeményezett beszélgetés során kifejezte azt a meggyőződését, hogy az Egyesült Államok nagyon erőteljes válaszlépést tett, és üdvözölte, hogy a nemzetközi közösség milyen széleskörű intézkedéseket jelentett be "Oroszország meggondolatlan, arcátlan viselkedésére" reagálva.



A hét eleje óta 26 ország utasított ki összesen száznál több orosz diplomatát, válaszul az angliai Salisbury városában március elején - a brit kormány szerint katonai célokra is használható minőségű idegméreggel - elkövetett gyilkossági kísérletre, amelynek célpontja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal volt.



Nagy-Britannia már a mérgezéses incidens után néhány nappal kiutasított 23 - a brit hatóságok szerint hírszerzési tevékenységet folytató - orosz diplomatát; ők már el is utaztak Londonból.



Moszkva nem sokkal később ugyanennyi brit diplomatát szólított fel távozásra, emellett elrendelte a szentpétervári brit konzulátus bezárását, és leállíttatta Oroszország területén a világ több mint száz országában kulturális és oktatási tevékenységet folytató British Council tevékenységét.



London gyilkossági kísérletnek tartja Szkripal és lánya megmérgezését, amelyért a brit kormány hivatalos szóhasználata szerint "nagy valószínűséggel" Oroszországot terheli a felelősség.



Moszkva azonban határozottan tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz, és többször felajánlotta együttműködését Londonnak az eset kivizsgálásában, de ehhez kézzelfogható bizonyítékokat követel a brit féltől.



Theresa May szóvivője szerdai tájékoztatóján elmondta: a brit kormányfő az amerikai elnökkel tartott telefonbeszélgetésében üdvözölte, hogy az Egyesült Államok átmenetileg mentesítette az Európai Uniót az acél- és alumíniumimportra kirótt amerikai vámok hatálya alól, és kifejezte reményét, hogy az EU és Washington kétoldalú tárgyalásain sikerül megállapodásra jutni e mentesség állandósításáról.

MTI