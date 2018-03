Balatoni hajózás: újabb haladék az önkormányzatoknak

2018. március 28. 21:56

Újabb haladékot kapnak 2019 január 31-ig a Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos helyi önkormányzatok a tőkeemelési kötelezettségük teljesítésére, ami idén március végén járt volna le - közölte az MTI megkeresésére Kollár József a cég vezérigazgatója az MTI-vel szerdán.

A vezérigazgató kifejtette: mivel a tulajdonosi kör folyamatosan tárgyalt a kormányzat képviselőivel a kérdésről, a hajózási társaság nem tervezett a bevétellel, így nem borítja fel a cég idei gazdasági terveit a tőkeemelés elmaradása. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a társaságnak több évtizedes lemaradást kell behoznia.



A balatoni kormányhatározatban 12,6 milliárd forintnyi fejlesztési forrást nevesítettek a Bahart számára. Ezzel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, fontos lépés lesz az állami szerepvállalás a cégben, amely reményei szerint lehetővé teszi a társaság további, jelentős fejlesztését. Tőkére, illetve tőkeerős tulajdonosi háttérre van szükség egyebek közt a hajóflotta, a kikötők fejlesztéséhez és egy új telephely létesítéséhez - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy a Bahart fejlesztéseire szánt állami forrásokról még nem írtak alá támogatási szerződést.



Arra a kérdésre, hogy napirenden van-e a hajózási társaság visszaállamosítása, Kollár József azt válaszolta, a jelenlegi elképzelések szerint az állam tulajdonostársként, az önkormányzatok mellett, és nem helyett kíván tulajdonossá válni.



A 4 milliárd forintos törzstőkéjű, közfeladatokat is ellátó társaság 2017-ben mintegy 2,8 milliárd forint bevételt ért el, adózás előtti eredménye 143 millió forint lett, egy év alatt mintegy 5 százalékkal növekedett.



A 21 balatoni önkormányzat 2008-ban vált a Bahart 100 százalékos tulajdonosává, amikor bizonyos feltételekkel ingyen kapták meg az államtól a cég 49 százalékos tulajdoni hányadát a már korábban megkapott 51 százalékos részesedésük mellé.



Az állam úgy kívánta megoldani a cég versenyképessé tételét és feltőkésítését, hogy a vagyonjuttatásért cserébe kötelezte a településeket, hogy rövid időn belül mintegy 580 millió forintos tőkeemelést hajtsanak végre, továbbá 2012. október végéig 1,424 milliárd forintos tőkejuttatásban részesítsék a hajózási társaságot.



Az érintett önkormányzatok kérésükre öt év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában fizetendő tőkeemelésre, ami 2017 októberében járt le, ezt a határidőt később 2018 március végére módosították.



A fizetési kötelezettség miatt az elmúlt években több önkormányzat is szabadulni igyekezett a hajózási részvényei zömétől, amit a tulajdonosok csak egymás között adhattak-vehettek. Siófok viszont lelkes felvásárló volt, így a kezdeti 20 százalékos tulajdoni hányada mára közel 44 százalékra nőtt.

MTI