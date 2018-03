Karácsony: sokkal jobban járnak velem

2018. március 28. 22:03

Karácsony: arra kell szavazni, aki tényleges változást akar

Karácsony Gergely szerint április 8-án az ellenzéki jelöltek közül arra kell szavazni, aki tényleges változást akar.

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje erről szerda este hajdúnánási fórumán beszélt, ahol bemutatta a pártszövetség hajdú-bihari jelöltjeit.



Karácsony Gergely azt mondta, szolgálatra készül, s tíz nap múlva arról döntenek a választók, hogy ő, vagy Orbán Viktor vezesse-e az országot.



"Sokkal jobban járnak velem" - tette hozzá a politikus.



Demokráciában nem megváltókra, vezérekre, hanem hétköznapi, becsületes, felkészült, csapatban gondolkodó szolgálókra van szükség - jelentette ki. Olyan demokráciára van szükség - tette hozzá -, ahol "a való életben is egyenlők vagyunk", ahol igazságosság van, ahol a férfiak és a nők egyenlők, ahol egyenlő esélye van mindenkinek arra, hogy iskolába járjon, ahol megvalósul a hétköznapi emberek demokráciája.



"Ezek a nemzeti ügyek, az én kormányom ezzel fog foglalkozni" - fűzte hozzá Karácsony Gergely.



A Fidesznek Magyarország az első - idézte a nagyobbik kormánypárt választási szlogenjét a Párbeszéd társelnöke, de rögtön hozzátette: ez a kevesek Magyarországa, "kihagytak belőle nagyjából tízmillió embert".



Karácsony Gergely a hajdúnánási választási fórumon is felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az szavaz a változatlanságra április 8-án, aki a Fidesz mellé teszi az ikszet, hanem az is, aki otthon marad, vagy a nem esélyes jelöltre szavaz.



Kérte hallgatóságát, hogy "ne gyomorból, ne indulatból" szavazzanak, nézzék meg, ki az, aki valódi alternatívát kínál. Szerinte a Jobbik nem ilyen, a Fidesz az elmúlt években több, korábban a Jobbik programjában szereplő ígéretet valósított meg. Utóbbiak közül a tankötelezettség 16 éves korra való leszállítását és az oktatás államosítását említette.



Karácsony Gergely szerint arra a jelöltre kell szavazni, aki mögött a legszélesebb pártszövetség áll, és olyan programja van, amely nem választási program, hanem kormányprogram.



Azt mondta: ha kormányra kerülnek, a korábban általa meghirdetett 100 pontos program a Karácsony-kormány programja lesz, és azt felkészült szakemberekkel hajtják végre. Csak az a jelölt hoz változást, aki legyőzi a Fideszt, ez a jelölt pedig Hajdú-Bihar 6. választókerületében Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere, az MSZP-Párbeszéd jelöltje - közölte Karácsony Gergely.



Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje bemutatta pártszövetségük további hajdú-bihari jelöltjeit: az 1-es választókerületben induló Gulyásné Gurmai Zitát, a 4-esben jelölt Lencsésné Gál Máriát, és az 5-ös választókerület jelöltjét, Dede Tamást. Hajdú-Bihar két további, debreceni választókerületében a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjét támogatja az MSZP-Párbeszéd pártszövetség.



Karácsony Gergely hajdúnánási választási fórumát a helyi moziban tartották, amelyet megtöltöttek az érdeklődők.

MTI