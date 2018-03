Donald Trump menesztette a veteránügyi minisztert

2018. március 29. 08:55

Donald Trump amerikai elnök szerdán délután menesztette David Shulkin veteránügyi minisztert, és helyére a Fehér Ház főorvosát, Ronny Jackson ellentengernagyot jelölte, aki a mindenkori amerikai elnök egészségét felügyeli.

Shulkin menesztése nem volt váratlan, az amerikai sajtó hónapok óta arról írt, hogy előbb-utóbb leváltják az előző elnök, Barack Obama által kinevezett tárcavezetőt. A meglepetést inkább a jelölt személye keltette, eddig ugyanis szinte kizárólag Rick Perry energetikai miniszter neve hangzott el lehetséges utódként.



Ronny Jackson az amerikai haditengerészet ellentengernagya, aki George W. Bush elnöksége óta dolgozik a mindenkori amerikai elnök személyes orvosaként, vagyis Trump elődjének, Barack Obamának is ő volt a személyes orvosa.



Az elnök közleménye szerint Jackson admirális magasan képzett és alkalmas a tisztség betöltésére, katonaként saját szemével látta a veteránok óriási áldozathozatalát, és jól tudja, hogy az ország mivel tartozik nekik.



Donald Trump egyúttal megköszönte David Shulkinnak, hogy támogatta a háborús veteránok megsegítését szolgáló új törvényt.



A menesztett tárcavezetőt korábban sok bírálat érte. Az előző ciklusban a veteránügyi minisztériumban zűrzavar uralkodott, a háborús veteránok egészségügyi és nyugellátása sem volt zökkenőmentes. Az 58 éves Shulkint személyes bírálat is érte: Dániában és az Egyesült Királyságban járva az idén februárban ugyanis teniszbajnokságokra fogadott el ingyenjegyet, és - kabinetfőnöke hamis adatszolgáltatásának köszönhetően - a felesége utazását is kormányzati pénzből fedezte. Shulkin visszafizette ugyan az összeget, de elveszítette politikai támogatottságát.



Az új miniszterre kongresszusi meghallgatás vár, s csak azután nevezheti ki az elnök.

MTI