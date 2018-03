Gyurcsány: a tét, Magyarország normális ország lesz-e

2018. március 29. 10:42

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint a választás tétje, hogy Magyarország korrupció nélküli, normális ország lesz-e.

Az ellenzéki pártvezető csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta, a többség változást akar, aki pedig változást akar, annak annyi a dolga, hogy nem a Fideszre, hanem a demokratikus ellenzékre szavaz, illetve a DK listájára. És akkor könnyebb lesz az élet április 9-én - tette hozzá.



"Semmi mást nem szeretnék jobban, minthogy ez az átkozott hatalom végre megbukjon" - fogalmazott Gyurcsány Ferenc.



Úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormány lényege a korrupció. Korrupt politikusok mindig voltak és lesznek, ám ezt a kormányt most a miniszterelnökig elérő korrupció élteti - mondta.



Amikor a korrupció és a bűn ilyen sötéten árnyékolja be a kormány egész tevékenységét, amikor a településeken úgy beszélnek a fideszes polgármesterekről, hogy "miszter 20 és 30 százalék", amikor az összes, a korrupció szintjét vizsgáló nemzetközi felmérésben egyre lejjebb csúszik Magyarország, akkor baj van - fogalmazott Gyurcsány Ferenc.



Kérdésre azt is mondta, hogy pártja az egyetlen, amely kitart a rendszerváltás után megfogalmazott azon konszenzus mellett, hogy a határon túli magyarok nem kaphatnak szavazati jogot. Szerinte 2004-ben, az állampolgárság kiterjesztéséről szóló népszavazás előtt még Orbán Viktor is ezt képviselte.

MTI - M1